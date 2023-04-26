Gurbetçilerin oy verme işlemleri başlıyor! Ülkelerin Türk seçmen sayıları belli oldu..













ABD'DE 9 TEMSİLCİLİK

YÜKSEK GÜVENLİKLE ANKARA'YA GETİRİLECEK

OY SANDIĞI KURULACAK 73 ÜLKE VE YAŞAYAN SEÇMEN SAYILARI





Gurbetçiler, 14 Mayıs'ta yapılacak 28'nci dönem milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yarın oy kullanmaya başlıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 73 ülkede Sandık Komisyonları ve yurt dışında 156 heyet kurdu. Yabancı seçmenler için yarın başlayan seçim süreci, diplomatik misyonlarla 9 Mayıs'a kadar devam edecek. Yurt dışında sandık bulunan ülkeler arasında en fazla seçmen Almanya'ya, en düşük ise Brezilya'ya ait. Yabancı seçmen kütüğündekilerin oy kullanması için kurulan gümrük kapılarında yarın seçim süreci başlayacak. Gümrük kapısında oy verme işlemleri 14 Mayıs günü saat 17:00'de sona erecektir. Yabancı seçmen kütüğünde kayıtlı seçmenler, resmi tatiller de dahil olmak üzere günün 24 saati oy kullanabilirler.Yurt dışında 3 milyon 416 bin 98 kayıtlı seçmen var. Yurt dışında ilk kez oy kullanan seçmen sayıları ise 277 bin 646. Gümrüklerde 4.671 Gümrük Sandık Kurulu kurulmuştur.Temsilcilikte oy kullanma, Temsilcilikte ilan edilmiş olan tarih aralığı içinde hafta içi ve hafta sonu olmak üzere yerel saatle 09:00 ile yerel saatle 21:00 arasında, Başkonsolosluğa bağlı olan şehirlerde yerel saatle 09:00 ile 18:00 arası yapılacaktır. Yabancı seçmenler belirlenen temsilciliklerde veya sandıkların bulunduğu gümrük kapılarında oy kullanabilirler ve bu işlem için herhangi bir randevuya gerek yoktur.YSK'ya göre en çok oy alan ülke 1.501.152 seçmenle Almanya.. Almanya'yı 397,86 oyla Fransa ve 286,753 oyla Hollanda izlediği açıklandı. Almanya'da çok sayıda seçmen var, bu nedenle 26 temsilcilikte oy kullanmak mümkün. 134 bin 246 kişinin oy kullandığı ABD'de ise 9 temsilcilikte oyla kullanılabilinecek. Verilere göre Brezilya 581 seçmenle en az oy kullanan ülke olurken, bu seçimde ilk kez sandık başına gidecek olan Nijerya 584 seçmenle en az oy veren ülke olacak. 397 bin 86 kayıtlı seçmenle Almanya'dan sonra en fazla Türk seçmenin olduğu ülke olarak bilinen Fransa, dokuz temsilcilikte oy kullanmasına izin verecek. Avusturya'da 6, Azerbaycan ve KKTC'de 3 temsilcilik kurulacak. Sandıkların kurulacağı ülkelerin arasında en az oy kullanan ülkelerde 581 ile Brezilya, 584 ile Nijerya ve 635 ile Türkmenistan oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldıysa, 28 Mayıs günü ikinci tura ayrılan temsilciliklerde 20-24 Mayıs tarihleri ​​arasında oylama yapılabilecek.Yurt dışı oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra sandıklar, YSK'nın belirlediği yöntemlere göre yüksek güvenlik altında diplomatik kurye ile Türkiye'ye ulaştırılacak. Bu oy pusulaları, Yurtdışı İlçe Seçim Komisyonu Başkanı tarafından Ankara'da bulunan ATO Congresium Fuar Merkezi'nin güvenli bir alanında arşivlenecek. Türkiye'de ise sandıklar, 14 Mayıs Pazar saat 17.00'de tamamlanan oy verme işlemi bittikten sonra diğer sandıklarla beraber açılacak. Oy sayımı ve oy kullanma işlemleri, yurt dışı ilçe seçim komitesi başkanının gözetiminde yapılır.