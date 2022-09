Gürkan: “Malatya'nın Her Noktasında Yoğun Bir Çalışma Içerisindeyiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve beraberindeki heyet Gündüzbey Mahalle sakinleri tarafından davullar ve Allah için kurban kesilerek karşılandı.Hizmetlerden dolayı teşekkür eden Gündüzbey Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Şahintürk, “15 yıldır yapılmayan, çile çektiğimiz ve Gündüzbey'e yakışmayan bir caddemiz vardı MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından içme suyu çalışması yapıldığı zaman Başkanımız gelerek yolumuzun durumunu gördü ve altı ay gibi bir müddette Gündüzbey Mahallemize yakışır bir yol yapıldı. Başkanımıza ve çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Hakan Demir de, “Mahallemizde baş bölgesinde altyapı çalışmaları tamamlandı. Akabinde çok yıpranmış olan kilit taşlarını kaldırarak alt zemin güçlendirilerek finişerli asfalt serimi yapıldı. Çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” dedi.MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ise “Gündüzbey Mahallemizde altyapı çalışmalarını tamamladık. Buradaki dikkat çeken projemiz aslında batı kolektörü. Kayaları kırarak çok zor bir çalışma gerçekleştirmekteyiz. İnşallah çalışmalarımız sonucunda Beylerderesi havzasına atık su karışmayacak. En kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak hizmete sunmuş olacağız” diyerek konuşmasını belirtti.“Atık sular akarsulara karışmayacak”Gösterilen ilgiden dolayı teşekkür eden Başkan Gürkan, “Misafirperverliğiniz, kadirşinaslığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Malatya genelinde yapılan bütün hizmetlerde Büyükşehir Belediyesi yoğun bir çaba ve gayret göstermektedir. Göreve geldiğimiz zaman ilk iş olarak şehirdeki atık suların arıtılmadan akar sularımıza karışmasının önüne geçmek olduğunu dile getirmiştik. Bu çerçevede fedakar bir çalışma sergileyerek bütün ilçelerimize arıtma tesislerinin yapımına başladık. Mevcut arıtma tesisinin ise rehabilitasyonunu yaptık. Doğu kolektörü başlatılmıştı onun tamamladık. Çevre yerleşim birimlerini Doğu Kolektörüne bağlayarak Bulgurlu Deresine atık suların akmasını önledik. Beylerderesi'ne akan, deşarj edilen atık suların biran evvel önüne geçilmesi gerekiyordu. Batı Kolektörünün de ihalesini yaparak çalışmalara başladık. Çok zor şartlarda kayalar kırılarak, kayalar delinerek çalışmalar yürütülüyor. İnşallah sezon sonuna kadar herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde Batı Kolektörü çalışmaları da tamamlanarak akar sularımıza, temiz sularımıza atık su karışmasının önüne geçmiş olacağız.Gündüzbey Mahallemizin çok eski olan altyapısı tamamen yenilendi ve asfalt çalışmaları da tamamlandı. Gündüzbey Mahallemizi ziyaretimizde mahalle muhtarımız trafik güvenliği açısından sıkıntı yaşadıkları yollarla ilgili tarafımıza iletmiş olduğu yolla ilgili şeklinde de altyapı çalışmaları tamamlanarak asfaltı yapıldı. Ayrıca Malatya'nın içme suyu ihtiyacını sağlayan Kaptaja ayrı olarak ikinci kaptajı faaliyete geçirdik. İnşallah en kısa sürede üçüncü kaptajı da faaliyete geçirerek aşağı yukarı her iki kaptajdan 1500 m3/s su Malatya'ya kazandırılmış olacak” dedi.“Çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmekteGürkan ayrıca Malatya'da yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında da bilgiler aktararak, Malatya'nın tek arterli yol ağından kurtarılarak Anayurt Bulvarı, Danişmentgazi Bulvarı ve Alp Er Tunga Bulvarının yapıldığını belirtti.Gürkan, “Kuzey ve Güney Kuşak yollarında da çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet tarihinde Türkiye'de en fazlaca yatırım yapan belediyedir. Altyapı, üstyapı, sosyal ve kültürel hizmetler, çevre düzenlemeleri, dört milyon metrekare yeşil alan yapıyoruz. Hizmetlerin Malatya'ya gelmesinde ekonomik anlamda hiçbir engelle karşılaşmıyoruz. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Malatya'ya özel bir hassasiyet gösteriyor. Cumhurbaşkanımız söylüyor ki ‘Malatya'nın talepleri bizim talebimizdir' ilgili bakanlara ve bürokratlara. Bütün taleplerimiz karşılandı. Gece gündüz demeden bütün ekibimizle birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Malatya'nın her noktasında şantiyelerimiz bulunmakta. Her zaman bizlere yardımda bulunan muhtarlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını belirtti.“Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerini takdirle karşılıyoruz”Büyükşehir Belediyesinin Malatya'nın genelinde hizmet ürettiğini belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Gündüzbey Malatya'nın önemli merkezlerinden biri. Gündüzbey ve Yeşilyut'un gelişmesi Malatya'nın sayfiye yeri olarak konumlandırılması ve hizmet anlamında da cazibeli hale gelmesi ile mümkün. Büyükşehir Belediye Başkanımız göreve geldikten sonra özellikle Batı Kolektörünün yapımı noktasındaki çalışmaları oldukça önemli. Atık suların derelere deşarj edilmeden arıtma tesislerine taşınması önemli. Ayrıca yine altyapı konusu ile ilgili yapılan çalışmalar bu bölgenin kıymetini artırması bakımından gerçekten önemli yatırımlar. Bugünde çok güzel yapıldı, bu yol özellikle Gündüzbey'in Malatya ile bağlantısı noktası daha konforlu hale geldi. Malatya her gecen gün büyüyor, gelişiyor ve değişiyor. Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerin ne denli değerli olduğunu görmekteyiz. Büyükşehir Belediyemiz Malatya'nın her noktasında şantiyeler açarak Malatya'ya büyük hizmetler üretmekte. Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarını takdirle karşılıyor, hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.Gündazbey esnafı ve vatandaşlarla da bir araya toplanan Gürkan ile beraberindeki heyet, esnaf ve vatandaşlarla bir müddet sohbet ederek esnaflara hayırlı kazançlar temennisinde bulundular.