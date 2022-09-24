Gürpınar’da PKK’ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, mağara ve sığınakların tespit edilmesine yönelik Gürpınar ilçesi kırsalında 23 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilen Eren Abluka operasyonunda; 2 adet büyük tüp, 1 adet piknik tüpü, 3 adet akü, 6 adet mazot bidonu, 1 adet kazma ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirilmiş, tespit eden mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirilerek elde ettikleri malzemeler yerinde imha edildi” denildi.
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