Gürsu'da Parklar Yeşilin Huzuruyla Taçlanıyor - Bursa













Yazın canlılığına renk katan yeşil alanlarıyla ilçeye nefes aldıran Gürsu'nun parkları, Gürsu Belediyesi'nin bakım çalışmalarıyla tazeleniyor.Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar çerçevesinde, ilçenin parklarındaki yeşil alanlarda yapılan çim biçme ve budama çalışmalarıyla parkların görselliği tazeleniyor.“Yazın keyfini yaşama imkanı bulduğumuz yeşil alanlarımızı, bakım çalışmalarımızla tazeliyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu'muzu yeşilin huzuru ve çiçeklerin renkleriyle donatıyoruz. Hemşehrilerimiz, eş dost muhabbetlerini, doğanın renkleri eşliğinde, yeşille bezeli parklarımızdaki keyif ortamlarında yapsınlar diye parklarımızın bakım çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimizin şehrin hareketliliğinden uzaklaşıp, yeşilin huzurunda soluk aldığı, çocuklarıyla keyifli zaman geçirdiği, spor yaptığı parklarımızı, yazın canlılığını taçlandıran güzellikte peyzaj çalışmalarıyla donatıyoruz” dedi.Gürsu Belediyesi'nce yapılan çalışmalar çerçevesinde, ilçedeki tüm park ve yeşil alanlar, peyzaj çalışmaları ve genel bakımlarla tazeleniyor.