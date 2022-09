Guterres: 'Türkiye'nin desteğiyle olağanüstü bir anlaşma sağlandı'

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu Görüşmelerinin ilk oturumu New York'taki BM Genel Merkezi'nde meydana geldi. Çeşitli ülkelerden yüzlerce diplomat küresel zorluklarla mücadele etmek için bir görüşme gerçekleştirdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, oturumun ilk gününde yaptığı konuşmada, mevcut küresel krizleri ele alırken, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş nedeniyle meydana gelen tahıl krizinin, Türkiye'nin desteğiyle umut verici bir anlaşmaya ulaştığını belirtti.Kargaşalarla dolu bir dönemde olunduğunu belirten Guterres, "Ancak vaatler ve umutlar da mevcut. Ukrayna ve Rusya'dan daha sık gıda ve gübre almak ve ihtiyacı olanlara yardım sağlamak için benzeri görülmemiş kapsamlı bir girişim gerçekleştirildi. Muazzam karmaşıklıklara, muhaliflere ve hatta Rusya'nın savaşına rağmen, Türkiye'nin desteğiyle olağanüstü bir anlaşma meydana geldi. Karadeniz'in yeşil girişimi, çok ihtiyaç duyulan gıda malzemeleriyle dolu düzinelerce geminin güvenli seyri için en güzel yolu açtı. Şimdi daha fazlasına ihtiyacımız var. Küresel gıda krizini hafifletmek için harekete geçmemiz gerekiyor. Küresel gübre pazarındaki sıkışıklığı acilen ele almamız gerekiyor" diye konuştu. Gıda krizini oluşturan ana sorunun öncelikle tedarik olduğunu vurgusunu yapan Guterres, "Dünyada yeterince yiyecek var. Sorun dağıtımdır. Ancak gübre piyasası istikrara kavuşmazsa, gelecek yılın sorunu gıda arzının kendisi olabilir. Gübrelerin ihracatının önündeki tüm engelleri kaldırmaya devam etme çabalarımızı sürdürmemiz gerekiyor" dedi.Ukrayna'daki savaş gibi dünya genelinde başka savaşlarında meydana gelebileceği konusunda uyarılarda yer alan Guterres, "Kriz insanlığın geleceğini ve gezegenimizin geleceğini tehdit ediyor. Ukrayna'da olduğu gibi dünyada başka çatışmaların çoğalması tahmin edilen. Dünyamız tehlikede ve jeopolitik bölünmeler Güvenlik Konseyi'nin çalışmalarını baltalıyor. Bugün, koalisyonun veya dünyanın acilen bölünmeleri aşması ve birlikte hareket etmesi gerekiyor. Bunun ana hatlarından birinin barışı sağlama ve sürdürme temel misyonuyla başladığının altını çiziyorum. Ukrayna'daki savaş, kitlesel insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk ihlalleriyle yaygın bir yıkıma sebep oldu. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası hukuk doğrultusunda barış için çalışmaya devam etmeliyiz" açıklamasını yaptı.Dünyanın bir çok yerinde insani krizlerin olduğunu belirten Guterres, "Afganistan'da ekonomi mahvoldu. Tüm Afganların yarısından fazlası insan haklarının çiğnenmesi ile karşı karşıya. Kongo'da doğudaki gruplar sivilleri terörize ediyor. Irak'ta bölünmeler devam ediyor, İsrail ve Filistin'de istikrar tehdit ediliyor, Myanmar'da insani insan hakları ve güvenlik durumu gün geçtikçe kötüye gidiyor. Ve bu liste uzayarak devam etmekte. Her yerde uluslararası hukuka ve insan haklarının korunmasına bağlı olarak çok daha sık uyumlu eylemlere ihtiyacımız var. Bu bölünmüş dünyada diyalog ve arabuluculuk mekanizmaları oluşturmamız gerekiyor" dedi. Guterres ayrıca, barışı korumayı, silahsızlanmayı sağlamayı ve terörizmi önleyen mücadele ile kalıcı barışı sağlamanın gerektiğini izah etti.Guterres, küresel bir iklim krizinin varlığına dikkat çekerek acil önlem alınması gerektiğini bilgisini verdi. Guterres, "İklim krizi, zamanımızın sorunudur. Ve bunu çözmek her hükümetin ve kuruluşun birinci önceliği olmalıdır. Küresel sera gazı emisyonlarının 2030 yılına kadar yüzde 45 oranında azaltılması gerekiyor. 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma umuduna sahip olmamız gerekiyor" diye açıklama yaptı. Guterres ayrıca, "Dünyamız fosil yakıtlara bağımlı ve şimdi müdahale zamanı. Bu mücadelede fosil yakıt şirketlerini ve bunların sağlayıcılarını hesaba katmamız gerekiyor. Buna bankalar, özel sermaye yöneticileri ve yatırım yapmaya devam etmekte olan diğer finans kurumları da dahildir. Tüm liderleri Paris Anlaşması'nın amaçlarını gerçekleştirmeye çağırıyorum. İklim hırsınızı yükseltin. Sürdürülebilir ekonomik büyümeye sebep olan çözümlere yatırım yapın" diye konuştu. Guterres, konuşmasının sonu itibariyle ortak sorunlara ortak çözümler geliştirmek istediğini söyleyerek küresel krizlere karşı, "Birleşmiş Milletler olarak, dünyanın bir koalisyonu olarak, birlikte çalışalım" dedi.