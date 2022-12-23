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23 Aralık 2022 - 09:59

Guti ve Rooney'den Kylian Mbappe'ye tavsiye geldi

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması da giyen Guti Hernandez, Paris Saint Germain forması giyen Kylian Mbappe'ye gelecek tavsiyesinde bulundu.

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23 Aralık 2022 - 09:59
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Guti ve Rooney'den Kylian Mbappe'ye tavsiye geldi


Oyunculuk döneminde Real Madrid'de efsane haline gelen ve ülkemizde de Beşiktaş forması giyen Guti, hem Fransa Milli Takımı'nın hem de Paris Saint Germain'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'ye Real Madrid'e gitmesi gerektiğini söyledi.

Messi ve Ronaldo gibi saygı duyulan bir isim olması için Real Madrid'e gitmesi gerektiğini söyleyen Guti, PSG' de ne kadar başarılı olursa olsun yine de kariyerime hiçbir şey katmayacağını iddia etti.



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Guti gibi Manchester United efsanesi Wayne Rooney'de Kylian Mbappe için benzer tavsiyelerde bulundu.

Manchester United veya Real Madrid'e gitmesi gerektiğini söyleyen Wayne Rooney, daha büyük takımlarda rekabet etmesi gerektiğini söyledi.

Fransız yıldız son olarak ülkesini Dünya Kupası'nda gururlandırmıştı. Genç yıldız Katar'da oynanan Dünya Kupası'nda tam 5 gol kaydetmeyi başarırken, Arjantin ile finalde karşı karşıya geldikleri mücadelede de hat-trick yapma başarısını göstermişti.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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