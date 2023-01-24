Güvenlik işi arayanlara İŞKUR’dan büyük müjde! Kimse işsiz kalmayacak! İŞKUR yayınladı... Silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alımı yapılacak! Lise mezunu olmak yeterli

İŞKUR, kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışmak üzere üniversite mezunu ve üzeri silahlı ve silahsız güvenlik güçleri istihdam etmektedir. İş arayan gençler için heyecan verici haberler
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KAMU VE ÖZEL SEKTÖRE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI
Kamu ve özel sektörde iş arayan ve sürekli İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilanları takip eden gençlerin merakla beklediği haber
sonunda geldi. İŞKUR, hem kamu kurumlarına hem de özel sektöre en az lise mezunu silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi olarak istihdam alımını yapılacağını duyurdu.
SİLAHLI VE SİLAHSIZ GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU KOŞULLARI
Başvuru yapacak olan adayların silahlı veya silahsız güvenlik kadrolarına kabul edilme koşulları aşağıdaki gibidir: a) Türkiye vatandaşı (T.C.) olmak, b) Kamu haklarından mahrum edilmemiş olmak, c) Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53. maddesinde belirtilen sürenin dolması ile birlikte millî güvenliğe karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, kalpazanlık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihale koordinasyonu; zimmete para geçirme, gasp, bunun sonucunda kara para aklama veya varlık kaçakçılığı beraat, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık ve fitne gibi suçları işlememiş olmak, d) Erkek adayların askerlik durumları hakkında; Askerlik ile ilgisi olmaması veya askerlik çağına gelmemiş ise muvazzaf askerlik yapıyor veya tecil edilmiş veya yedek sınıfa nakledilmiş olması, e) Görevlerinin devam etmesine engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığı veya fiziksel engeli olmaması