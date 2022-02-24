GÜNDEM
24 Şubat 2022 - 15:17
Güncelleme: 24 Şubat 2022 - 15:30

Güvenlik zirvesi sonrası Beştepe'den resmi açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan güvenli zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen zirve sonrası Beştepe'den Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşla ilgili ilk resmi açıklama yapıldı.

GÜNDEM
24 Şubat 2022 - 15:17
Güncelleme: 24 Şubat 2022 - 15:30
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Güvenlik zirvesi sonrası Beştepe'den resmi açıklama!
Rusya güçlerinin Ukrayna'ya karşı gerçekleştirdiği müdahale sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenlik zirvesi adı altında bir toplantı düzenledi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan güvenlik zirve toplantısı sonrasında ise İletişim Başkanlığı'ndan ilk resmi açıklama yayımlandı.








Açıklamada; Türkiye'nin, Rusya'nın işgal altında tuttuğu Ukrayna'nın siyasi birliği ile birlikte egemenlik ve toprak bütünlüklerine desteğin her zaman devam edeceğinin belirtildi. Rusya’nın Minsk mutabakatlarını tamamen ortadan kaldıran bu saldırısının uluslararası hukuka karşılık yapılmış olan bir ihlal olduğunun da altı çizildi.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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