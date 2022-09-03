Dizi
03 Eylül 2022 - 19:11

Güzel Günler Atakan karakterini kim canlandıracak? Olgun Toker'in hayatı

Güzel Günler dizisinde Atakan karakterine hayat verecek olan Olgun Toker, dizinin hayranları tarafında merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Olgun Toker kimdir, hayatı, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Dizi
03 Eylül 2022 - 19:11
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Güzel Günler Atakan karakterini kim canlandıracak? Olgun Toker'in hayatı
Deneyimli oyuncu Olgun Toker’in hayatı merak konusu oldu.

Kimdir? Kaç Yaşında?

Olgun Toker tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olarak görev almaktadır. 12 Mart 1986 Mersin doğumludur. Babası kaptan, annesi ev hanımıdır.

Marmara Üniversitesi Arşiv Bölümü'ne kabul edildikten sonra İstanbul'a taşındı. Ancak daha sonra oyunculuğa yöneldi. Oyunculuk kariyerine Müjdat Gezen Konservatuarı tiyatro bölümünde başladı.

İlk televizyon oyunculuğu deneyimini 2010 yılında Akasya Durağı'nda, ilk sinema deneyimini ise 2011 yılında Saklı Hayatlar filmindeki 'Can' rolüyle aldı.

Olgun Toker

Olgun Toker, kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol almıştır. Günümüzde TRT 1'de yayınlanan Güzel Günler dizisinde Atakan karakterine hayat vermektedir. Menajer şirketi Icon Talent'te farklı projeler içerisinde yer almaya devam ediyor.

Olgun Toker Balık burcudur. 180 boy ve kilosu 76’dır. 2 Eylül 2022 itibariyle Twitter hesabında 10.300, Instagram hesabındaysa 201.000 takipçiye sahiptir. Twitter ve Instagram adresleri Olguntoker

Rol Aldığı Diziler

2010 / Akasya Durağı – Hırsız

20210 / Yaprak Dökümü – Bakıcı

2012 / Son – Taner

2012-2014 / Karadayı – Melih Şadoğlu

2014 / Benim Adım Gültepe – Reşat

2015 / Şeref Meselesi – Seyhan Demir

2015 / Tatlı Küçük Yalancılar – Güven

2016-2017 / Hayat Şarkısı – Mahir Duru

2017 / Çember – Cumali Apaydın

2017-2018 / Hayat Sırları – Kemal Kuzgun

2019 / Bir Aile Hikayesi – Mahur Güneş

2020 / Güldür Güldür Show

2020-2021 / Arıza – Burak Ersoylu

2021 / Son Yaz – Gökhan Şen

2022 / Annenin Sırrıdır Çocuk – Çınar Yılmazsu

2022 / Güzel Günler – Atakan

Rol Aldığı Filmler

2011 / Saklı Hayatlar – Can

2011 / Aşk ve Devrim – Mehmet Ünal

2012 / Kurtuluş Son Durak – Hırsız

2021 / Bir Ses Böler Geceyi – Zülfü

2013 / Hükümet Kadın – Adnan

2013 / Düğün Dernek – Otel güvenliği

2014 / Hükümet Kadın 2 – Adnan

2015 / Kir – Kopuk

2016 / Küçük Esnaf – Oktay

2017 / Benim Babam Bir Melek – Ümit

2017 / Dönüşüm – Mert/Yılmaz

2018 / Yol Arkadaşım 2 – Selim

Rol Aldığı İnternet Dizi ve Filmleri

2018 / Dip – İsmail (puhutv-Dizi)

2021 / Fatma – Sidar (Netflix- Dizi)

2022 / Mezarlık – Serdar Ata (Film serisi)

Yakında / Merve Kült (Film)

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

İzmir’in Kızları

Ebedi Barış

Sen Gara Değilsin!

Ferhad ile Şirin

Düğün ya da Davul

Üç Kuruşluk Opera

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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