Güzel Günler Atakan karakterini kim canlandıracak? Olgun Toker'in hayatı

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Deneyimli oyuncu Olgun Toker’in hayatı merak konusu oldu.Olgun Toker tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olarak görev almaktadır. 12 Mart 1986 Mersin doğumludur. Babası kaptan, annesi ev hanımıdır. Marmara Üniversitesi Arşiv Bölümü'ne kabul edildikten sonra İstanbul'a taşındı. Ancak daha sonra oyunculuğa yöneldi. Oyunculuk kariyerine Müjdat Gezen Konservatuarı tiyatro bölümünde başladı. İlk televizyon oyunculuğu deneyimini 2010 yılında Akasya Durağı'nda, ilk sinema deneyimini ise 2011 yılında Saklı Hayatlar filmindeki 'Can' rolüyle aldı.Olgun Toker, kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol almıştır. Günümüzde TRT 1'de yayınlanan Güzel Günler dizisinde Atakan karakterine hayat vermektedir. Menajer şirketi Icon Talent'te farklı projeler içerisinde yer almaya devam ediyor. Olgun Toker Balık burcudur. 180 boy ve kilosu 76’dır. 2 Eylül 2022 itibariyle Twitter hesabında 10.300, Instagram hesabındaysa 201.000 takipçiye sahiptir. Twitter ve Instagram adresleri Olguntoker2010 / Akasya Durağı – Hırsız 20210 / Yaprak Dökümü – Bakıcı 2012 / Son – Taner 2012-2014 / Karadayı – Melih Şadoğlu 2014 / Benim Adım Gültepe – Reşat 2015 / Şeref Meselesi – Seyhan Demir 2015 / Tatlı Küçük Yalancılar – Güven 2016-2017 / Hayat Şarkısı – Mahir Duru 2017 / Çember – Cumali Apaydın 2017-2018 / Hayat Sırları – Kemal Kuzgun 2019 / Bir Aile Hikayesi – Mahur Güneş 2020 / Güldür Güldür Show 2020-2021 / Arıza – Burak Ersoylu 2021 / Son Yaz – Gökhan Şen 2022 / Annenin Sırrıdır Çocuk – Çınar Yılmazsu 2022 / Güzel Günler – Atakan2011 / Saklı Hayatlar – Can 2011 / Aşk ve Devrim – Mehmet Ünal 2012 / Kurtuluş Son Durak – Hırsız 2021 / Bir Ses Böler Geceyi – Zülfü 2013 / Hükümet Kadın – Adnan 2013 / Düğün Dernek – Otel güvenliği 2014 / Hükümet Kadın 2 – Adnan 2015 / Kir – Kopuk 2016 / Küçük Esnaf – Oktay 2017 / Benim Babam Bir Melek – Ümit 2017 / Dönüşüm – Mert/Yılmaz 2018 / Yol Arkadaşım 2 – Selim2018 / Dip – İsmail (puhutv-Dizi) 2021 / Fatma – Sidar (Netflix- Dizi) 2022 / Mezarlık – Serdar Ata (Film serisi) Yakında / Merve Kült (Film)İzmir’in Kızları Ebedi Barış Sen Gara Değilsin! Ferhad ile Şirin Düğün ya da Davul Üç Kuruşluk Opera