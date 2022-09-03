Güzel Günler Atakan karakterini kim canlandıracak? Olgun Toker'in hayatı

Deneyimli oyuncu Olgun Toker’in hayatı merak konusu oldu.
Olgun Toker, kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol almıştır. Günümüzde TRT 1'de yayınlanan Güzel Günler dizisinde Atakan karakterine hayat vermektedir. Menajer şirketi Icon Talent'te farklı projeler içerisinde yer almaya devam ediyor. Olgun Toker Balık burcudur. 180 boy ve kilosu 76’dır. 2 Eylül 2022 itibariyle Twitter hesabında 10.300, Instagram hesabındaysa 201.000 takipçiye sahiptir. Twitter ve Instagram adresleri Olguntoker
Kimdir? Kaç Yaşında?Olgun Toker tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olarak görev almaktadır. 12 Mart 1986 Mersin doğumludur. Babası kaptan, annesi ev hanımıdır. Marmara Üniversitesi Arşiv Bölümü'ne kabul edildikten sonra İstanbul'a taşındı. Ancak daha sonra oyunculuğa yöneldi. Oyunculuk kariyerine Müjdat Gezen Konservatuarı tiyatro bölümünde başladı. İlk televizyon oyunculuğu deneyimini 2010 yılında Akasya Durağı'nda, ilk sinema deneyimini ise 2011 yılında Saklı Hayatlar filmindeki 'Can' rolüyle aldı.
Olgun Toker, kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol almıştır. Günümüzde TRT 1'de yayınlanan Güzel Günler dizisinde Atakan karakterine hayat vermektedir. Menajer şirketi Icon Talent'te farklı projeler içerisinde yer almaya devam ediyor. Olgun Toker Balık burcudur. 180 boy ve kilosu 76’dır. 2 Eylül 2022 itibariyle Twitter hesabında 10.300, Instagram hesabındaysa 201.000 takipçiye sahiptir. Twitter ve Instagram adresleri Olguntoker