Güzel Günler dizisi kaç bölüm olacak, ne zaman final yapacak?

Dizi kaç bölüm sürecek?

Yayın hayatına yeni başlayan ve başladığı andan itibaren yüksek beğeni toplayan Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler reyting sonuçlarıyla yapımcısının ve kanalın yüzünü güldürdü. Önemli bir izleyici kitlesine sahip olan Teşkilat ve Yargı gibi yapımların yanında farklı bir tarzda izleyicisi ile buluşan dizi hikayesiyle güçlü rakipleri arasında fark yaratmayı başardı. Kısa sürede senaryosu ve kaliteli oyuncu kitlesiyle dizi severlerin beğenisini kazanan Güzel Günler dizisinin kaç bölümlük bir dizi olduğunu merak ediyorsanız doğru yazıdasınız.Bu konuda net bir açıklama bulunmasa da dizinin yaklaşık olarak 8 bölümlük bir sözleşmeye sahip olduğu devamının beklenen reyting oranlarına ulaşması ile mümkün olacağı tahmin ediliyor. Eğer dizi ilk 8 bölüm sonunda istenen reyting rakamlarını yakalayamazsa 2023 olmadan ekranlara veda edebilir.