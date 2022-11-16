Yayın hayatına yeni başlayan ve başladığı andan itibaren yüksek beğeni toplayan Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler reyting sonuçlarıyla yapımcısının ve kanalın yüzünü güldürdü. Önemli bir izleyici kitlesine sahip olan Teşkilat ve Yargı gibi yapımların yanında farklı bir tarzda izleyicisi ile buluşan dizi hikayesiyle güçlü rakipleri arasında fark yaratmayı başardı. Kısa sürede senaryosu ve kaliteli oyuncu kitlesiyle dizi severlerin beğenisini kazanan Güzel Günler dizisinin kaç bölümlük bir dizi olduğunu merak ediyorsanız doğru yazıdasınız.
Dizi
16 Kasım 2022 - 00:59
Güzel Günler dizisi kaç bölüm olacak, ne zaman final yapacak?
Yayın hayatına yeni başlayan ve başladığı andan itibaren yüksek beğeni toplayan Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler reyting sonuçlarıyla yapımcısının ve kanalın yüzünü güldürdü. Peki Güzel Günler Dizisi Ne Zaman Final Yapacak?
Dizi
16 Kasım 2022 - 00:59
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