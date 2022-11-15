Dizi
15 Kasım 2022 - 17:13

Güzel Günler dizisi konusu nedir? Show TV Güzel günler dizi oyuncuları kimlerdir? Güzel Günler oyuncu kadrosu ve konusu

Show TV ekranlarında yeni başlayan Güzel Günler dizisi izleyiciler ile buluştu. İlk bölümüyle beraber ilgi odağı olan Güzel Günler dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu internet üzerinden sıklıkla araştırıldı. Güzel Günler dizisi konusu nedir? Güzel Günler oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...

Dizi
15 Kasım 2022 - 17:13
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Güzel Günler dizisi konusu nedir? Show TV Güzel günler dizi oyuncuları kimlerdir? Güzel Günler oyuncu kadrosu ve konusu
Yapımcılığı Erol Avcı'nın üstlendiği Güzel Günler dizisi ilk bölümü 6 Kasım tarihinde ekranlarda yerini aldı. Van'dan İstanbul'a gelen sıcacık bir hikayeyi ele alan dizi tam bir aile dizisi olarak Show TV ekranlarında yer almaktadır. Dizi fragmanının yayınlanmasıyla beraber neşeli bölümlerin bizi beklediği görüldü. İşte, Güzel Günler dizi oyuncuları ve konusu

GÜZEL GÜNLER DİZİ OYUNCULARI

Senaryosunu Selin Tunç'un kaleme aldığı ve TMC imzalı dizi Güzel Günler dizisi tam bir genç oyuncu yıldızlarının olduğu yer olarak görülüyor.

Binnur Kaya,

Ecem Erkek,

Leyla Tanlar,

Zeynep Çamcı,

Olgun Toker,

Burak Dakak,

Oya İloğulları,

Orkuncan İzan,

Duygu Köse,

Yıldıray Şahinler,

Seray Gözler.

GÜZEL GÜNLER DİZİ KONUSU

Selma bütün olasılık durumların sona erdiğini düşünerek Van'da İstanbul'a mirası peşine düştü. Altında babasından kalma hurda arabası, yanında her şeyi olan kardeşi Leylim'le birlikte yollara koyuldu. Miras için belirli şartların yerine getirilmesi gerektiği bilinirken Selam ise İstanbul'da Mihran'ı bulmak için harekete geçer.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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