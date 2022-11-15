Yapımcılığı Erol Avcı'nın üstlendiği Güzel Günler dizisi ilk bölümü 6 Kasım tarihinde ekranlarda yerini aldı. Van'dan İstanbul'a gelen sıcacık bir hikayeyi ele alan dizi tam bir aile dizisi olarak Show TV ekranlarında yer almaktadır. Dizi fragmanının yayınlanmasıyla beraber neşeli bölümlerin bizi beklediği görüldü. İşte, Güzel Günler dizi oyuncuları ve konusu
Dizi
15 Kasım 2022 - 17:13
Güzel Günler dizisi konusu nedir? Show TV Güzel günler dizi oyuncuları kimlerdir? Güzel Günler oyuncu kadrosu ve konusu
Show TV ekranlarında yeni başlayan Güzel Günler dizisi izleyiciler ile buluştu. İlk bölümüyle beraber ilgi odağı olan Güzel Günler dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu internet üzerinden sıklıkla araştırıldı. Güzel Günler dizisi konusu nedir? Güzel Günler oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...
Dizi
15 Kasım 2022 - 17:13
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