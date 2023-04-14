Güzel Günler dizisinden kötü haber! O oyuncu yollarını ayırdı: En sevilen isimlerden biriydi







VEDA EDEN OYUNCU KİM?







Güzel Günler dizisi, Türk televizyon tarihinin en sevilen ve en başarılı yapımları arasında yer alıyor. Her hafta farklı konuları ele alarak izleyicilerin beğenisini kazanan dizi, aynı zamanda Türk aile yapısını da ekranlara yansıtıyor. Ancak, dizi ekibi ve diğer oyuncuların performanslarıyla Güzel Günler'in başarısını sürdüreceği de şimdiden belli oldu.Sevilen televizyon dizisi Güzel Günler'in kadrosunda bir ayrılık yaşanacak. Usta oyuncusu dizinin ilk bölümünden beri yer aldığı rolü tamamladıktan sonra 23. bölümde diziye veda edecek. Usta oyuncu Seray Gözler'in ayrılığıyla birlikte diziye veda edeceği haberinin duyulması hayranlarını üzdü. Dizinin başrollerini Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Orkun İz, Yıldıray Şahinler ve Seray Gözler paylaşıyor. Her hafta izleyicilerle buluşan dizi, Gözler'in ayrılığına rağmen yayın hayatına devam edecek. Gözler'in diziye veda şekli henüz belli değil. Güzel Günler'in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı yer alırken, senaryosu Selin Tunç tarafından kaleme alınıyor.