MEDYA
13 Kasım 2022 - 22:48

Güzel Günler dizisinin kadrosu resmen yıldızlar geçidi! Konusu ayrı, kadrosu ayrı güzel!

Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler ikinci bölümüyle ekrana geldi. Oyuncu kadrosunda birçok ünlü ismin yer aldığı dizi izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. İşte Güzel Günler oyuncu kadrosu ve konusu.

MEDYA
13 Kasım 2022 - 22:48
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Güzel Günler dizisinin kadrosu resmen yıldızlar geçidi! Konusu ayrı, kadrosu ayrı güzel!


Show TV ekranlarında yepyeni bir dizi yayın hayatına başladı. Güzel Günler dizisi ilk bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlerken ikinci bölümüyle de büyük beğeni topladı. Oyuncu kadrosu ise resmen yıldızlar geçidi. Pazar akşamları ekrana gelen Güzel Günler dizisi ile ilgili birçok kişi araştırma yapıyor. Güzel Günler dizisinin oyuncu kadrosu, konusu, hangi diziden uyarlama gibi sorular merak ediliyor.

Güzel Günler dizisinin konusu nedir?

Osman Taşçı’nın yönetmenliğini, Selin Tunç’un senaryosunu üstlendiği Güzel Günler dizisi ilk bölümüyle 6 Kasım Pazar akşamı yayınlandı. Henüz yayın hayatına başlamadan fragmanlarıyla dikkat çeken ve oyuncu kadrosuyla merak uyandıran dizi, kadrosunun hakkını verdi.



Mihran ile Selma Van’da birbirini seven iki gençtir. Ancak başlarına gelen felaket sonrasında yolları ayrılır, Mihran ailesiyle birlikte İstanbul’a gelir. Tüm aile Selma’dan nefret ediyordur. Yıllar sonra kendisine kalan mirası alabilmek için Selma’nın yolu İstanbul’a düşer. Hurda arabası ve hasta kardeşiyle birlikte mirasın peşine düşer.

güzel günler

Selma’ya koca bir konak miras kalır. Ancak mirası alabilmek için tek şart eski sevgilisi Mihran’ı bulmaktır. Selma, Mihran’ın kuzeni Atakan’ı bulur ve ardından da Mihran’a ulaşır. Ancak Mihran’ın bir başkasıyla nişanlı olmasını hesaba katmamıştır. Bu sırada Mihran’ın tüm ailesi ise günah keçisi ilan ettikleri Selma’dan nefret ederler.

Güzel günler dizisinin oyuncu kadrosu yıldızlar geçidi!

Yayın hayatına yeni başlayan Güzel Günler dizisinin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü ve yetenekli isimler bulunuyor. Kadroda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Yıldıray Şahinler ve Seray Gözler gibi isimler yer alıyor. İlk bölümüyle beğeni toplayan dizi ikinci bölümüyle de reytinglerde hatırı sayılır bir seviyeye geldi.

Güzel Günler dizisi her Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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