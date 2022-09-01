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01 Eylül 2022 - 19:13

Güzel Günler dizisinin kadrosuna katılan Duygu Köse kimdir, kaç yaşındadır? Duygu Köse hayatı ve rol aldığı yapımlar

Çalışmaları devam eden Güzel Günler dizisinin oyuncu kadrosunu şekillenmeye başladı. Diziye son olarak çocuk oyuncu Duygu Köse, Selma karakterinin kardeşi olarak katıldı. Peki, Duygu Köse kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar...

MEDYA
01 Eylül 2022 - 19:13
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Güzel Günler dizisinin kadrosuna katılan Duygu Köse kimdir, kaç yaşındadır? Duygu Köse hayatı ve rol aldığı yapımlar


TRT1'in yeni dizisi Güzel Günler Ekim ayında ekran macerasına başlayacak. TMC Film imzası taşıyan, başrol kadrosunda Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Leyla Tanlar, Mert Denizmen, Binnur Kaya ve Ecem Erkek'in rol aldığı dizinin çocuk oyuncusu da Duygu Köse oldu. Peki, Duygu Köse kimdir, kaç yaşındadır? Duygu Köse hangi yapımlarda rol aldı? Detaylar haberimizde...

Duygu Köse hayatı

2016 yılında dünyaya gelen çocuk oyuncu Duygu Köse, Layla Şirin Ajans oyuncusudur. Şuan altı yaşında olan oyuncu bu zamana kadar Evlilik Hakkında Her Şey ve Oğlum gibi dizilerde rol almıştır. Ayrıca Turkcell reklamlarında da karşımıza çıkan ve tatlılığı ile dikkat çeken Köse gelecek vaat eden çocuk oyuncular arasında yer alıyor.



 duygu köse kim

Anaokulu eğitimi gören küçük oyuncunun sosyal medya hesabı "duygukoseofficial" şeklindedir. Köse'nin hesabını şuan ailesi yönetmektedir.

EDİTOR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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