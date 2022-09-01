Güzel Günler dizisinin kadrosuna katılan Duygu Köse kimdir, kaç yaşındadır? Duygu Köse hayatı ve rol aldığı yapımlar







Duygu Köse hayatı







TRT1'in yeni dizisi Güzel Günler Ekim ayında ekran macerasına başlayacak. TMC Film imzası taşıyan, başrol kadrosunda Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Leyla Tanlar, Mert Denizmen, Binnur Kaya ve Ecem Erkek'in rol aldığı dizinin çocuk oyuncusu da Duygu Köse oldu. Peki, Duygu Köse kimdir, kaç yaşındadır? Duygu Köse hangi yapımlarda rol aldı? Detaylar haberimizde...2016 yılında dünyaya gelen çocuk oyuncu Duygu Köse, Layla Şirin Ajans oyuncusudur. Şuan altı yaşında olan oyuncu bu zamana kadar Evlilik Hakkında Her Şey ve Oğlum gibi dizilerde rol almıştır. Ayrıca Turkcell reklamlarında da karşımıza çıkan ve tatlılığı ile dikkat çeken Köse gelecek vaat eden çocuk oyuncular arasında yer alıyor.Anaokulu eğitimi gören küçük oyuncunun sosyal medya hesabı "duygukoseofficial" şeklindedir. Köse'nin hesabını şuan ailesi yönetmektedir.