Güzel Günler Feyyaz karakterini kim canlandıracak? Mert Denizmen'in hayatı

Mert Denizmen Kimdir?

Dizi ve Filmler

Rol Aldığı Tiyatrolar

Başarılı oyuncu Mert Denizmen’in hayatı ve rol aldığı yapımlar merak içerisinde araştırılmaya başlandı.Mert Denizmen, 2 Haziran 1986’da Eskişehir’de doğdu. Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü’nden mezundur. Şimdiye dek birçok oyunda rol alan başarılı oyuncu, ilk dizi deneyimini 2017 yılında vizyona giren Vatanım Sensin dizisiyle ile yaşamıştır. Hayat verdiği Yinon karakteri ile halkın hafızasına kazınan Mert Denizmen Kar, Koca Koca Yalanlar, Bizim İçin Şampiyon, Sesinde Aşk Var, Cinayet Süsü ve Hababam Sınıfı Yaz Oyunları gibi farklı projelerde yer almıştır.2020 senesinde TRT 1’de ekranlara gelen komedi dizisi Tövbeler Olsun'da Ertan karakterine hayat vermiştir. Mükemmel oyunculuğu ile halkın beğenisini kazanmıştır. 2021 yılında Dünya Hali dizisinde Yüksel karakterini canlandırmıştır. Şu zamanlarda Güzel Günler dizisinde Feyyaz karakterine hayat veriyor. Mert Denizmen hayvanseverdir. Müzikle ve gitarla arası çok yakındır. Asiye Değirmenci Cast ajansı ile çalışan ünlü oyuncu İstanbul'da yaşıyor. 9 Eylül 2017 tarihinde ressam Elif Tutka ile evlilik dünyasına adım atan Denizmen, 171 boyunda 76 kg’dır. Kendisi Eskişehirlidir. Facebook ve Instagram'ı aktif olarak kullanıyor ve Instagram hesabında yaklaşık 5 bin takipçisi var. Instagram adresi denizmen2022 – Güzel Günler (Feyyaz) (TV Dizisi) 2021 – Dünya Hali (Yüksel) (TV Dizisi) 2019 – Cinayet Süsü (Komiser Yardımcısı Alaattin) (Sinema Filmi) 2021 – Hababam Sınıfı Yaz Oyunları (Sinema Filmi) 2020-2021 – Tövbeler Olsun (Ertan)(TV Dizisi) 2019 – Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Basri) (Sinema Filmi) 2019 – Sesinde Ask Var (Atakan) (Film) 2018 – Bizim İçin Sampiyon (Tuncay Uşaklı) (Sinema Filmi) 2016 – Intent Niyet (Kısa Film) (Fikret) 2018 – Koca Koca Yalanlar (Kubilay)(TV Dizisi) 2017 – Kar (Ercan) (TV Dizisi) 2016 – Vatanim Sensin (Yinon) (TV Dizisi) 2016 – Kardeşim Benim (Eren) (Film) 2014 – Haziran (Kısa Film) (Mehmet)Barış / Oyuncu – 2017 Ebe Nina İki – Son Dem / Oyuncu – 2016 Kasap / Oyuncu – 2015 57 . Alay / Galiçyalı Bekir Mustafa – 2015 11’e 11 / Oyuncu – 2014 Eksik / Tayyif – 2012 Turnike / Adam – 2012 Ebe Nina / Oyuncu