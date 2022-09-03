Dizi
03 Eylül 2022 - 19:39

Güzel Günler Feyyaz karakterini kim canlandıracak? Mert Denizmen'in hayatı

Güzel Günler dizisinde Feyyaz karakterine hayat verecek olan Mert Denizmen, dizinin hayranları tarafında merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Mert Denizmen kimdir, hayatı, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Dizi
03 Eylül 2022 - 19:39
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Güzel Günler Feyyaz karakterini kim canlandıracak? Mert Denizmen'in hayatı
Başarılı oyuncu Mert Denizmen’in hayatı ve rol aldığı yapımlar merak içerisinde araştırılmaya başlandı.

Mert Denizmen Kimdir?

Mert Denizmen, 2 Haziran 1986’da Eskişehir’de doğdu. Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü’nden mezundur.

Şimdiye dek birçok oyunda rol alan başarılı oyuncu, ilk dizi deneyimini 2017 yılında vizyona giren Vatanım Sensin dizisiyle ile yaşamıştır. Hayat verdiği Yinon karakteri ile halkın hafızasına kazınan Mert Denizmen Kar, Koca Koca Yalanlar, Bizim İçin Şampiyon, Sesinde Aşk Var, Cinayet Süsü ve Hababam Sınıfı Yaz Oyunları gibi farklı projelerde yer almıştır.

mert denizmen

2020 senesinde TRT 1’de ekranlara gelen komedi dizisi Tövbeler Olsun'da Ertan karakterine hayat vermiştir. Mükemmel oyunculuğu ile halkın beğenisini kazanmıştır.

2021 yılında Dünya Hali dizisinde Yüksel karakterini canlandırmıştır. Şu zamanlarda Güzel Günler dizisinde Feyyaz karakterine hayat veriyor.

Mert Denizmen hayvanseverdir. Müzikle ve gitarla arası çok yakındır.

Asiye Değirmenci Cast ajansı ile çalışan ünlü oyuncu İstanbul'da yaşıyor. 9 Eylül 2017 tarihinde ressam Elif Tutka ile evlilik dünyasına adım atan Denizmen, 171 boyunda 76 kg’dır. Kendisi Eskişehirlidir.

Facebook ve Instagram'ı aktif olarak kullanıyor ve Instagram hesabında yaklaşık 5 bin takipçisi var.

Instagram adresi denizmen

Dizi ve Filmler

2022 – Güzel Günler (Feyyaz) (TV Dizisi)

2021 – Dünya Hali (Yüksel) (TV Dizisi)

2019 – Cinayet Süsü (Komiser Yardımcısı Alaattin) (Sinema Filmi)

2021 – Hababam Sınıfı Yaz Oyunları (Sinema Filmi)

2020-2021 – Tövbeler Olsun (Ertan)(TV Dizisi)

2019 – Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Basri) (Sinema Filmi)

2019 – Sesinde Ask Var (Atakan) (Film)

2018 – Bizim İçin Sampiyon (Tuncay Uşaklı) (Sinema Filmi)

2016 – Intent Niyet (Kısa Film) (Fikret)

2018 – Koca Koca Yalanlar (Kubilay)(TV Dizisi)

2017 – Kar (Ercan) (TV Dizisi)

2016 – Vatanim Sensin (Yinon) (TV Dizisi)

2016 – Kardeşim Benim (Eren) (Film)

2014 – Haziran (Kısa Film) (Mehmet)

Rol Aldığı Tiyatrolar

Barış / Oyuncu – 2017

Ebe Nina İki – Son Dem / Oyuncu – 2016

Kasap / Oyuncu – 2015

57 . Alay / Galiçyalı Bekir Mustafa – 2015

11’e 11 / Oyuncu – 2014

Eksik / Tayyif – 2012

Turnike / Adam – 2012

Ebe Nina / Oyuncu

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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