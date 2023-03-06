MAGAZİN
06 Mart 2023 - 13:44

Güzel Günler'in Füsun'unun eski eşi öyle bir isim çıktı ki! Meğer aynı dizide oynamışlar!

Güzel Günler adlı dizide Füsun karakterini canlandıran Ecem Erkek'in hayatı, özellikle aşk hayatıyla merak edilen konular arasında yer alıyor. İnternet kullanıcıları arasında en çok aranan sorulardan biri de "Ecem Erkek'in eski eşi kim?" sorusu oldu. Erkek'in bir dönem ünlü bir oyuncuyla evli olduğu ortaya çıktı. Öte yandan, Ecem Erkek'in Güldür Güldür Show adlı eğlence programındaki Naime karakteriyle de tanındığı biliniyor.

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06 Mart 2023 - 13:44
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Güzel Günler'in Füsun'unun eski eşi öyle bir isim çıktı ki! Meğer aynı dizide oynamışlar!


Güldür Güldür Show dizisindeki Naime rolüyle tanınan Ecem Erkek, son olarak Güzel Günler dizisinde Füsun karakterini canlandırmıştır. Sonuç olarak, insanlar onun özel hayatını, özellikle de romantik ilişkilerini merak etmeye başladılar. Birçok internet kullanıcısı eski kocası hakkında bilgi arıyor. Erkek'in bir zamanlar ünlü bir oyuncuyla evli olduğunu ilk kez öğrenen bazıları şaşırdı. 

4 YIL EVLİ KALMIŞLAR! GÜZEL GÜNLER'İN FÜSUN'U ECEM ERKEK'İN ESKİ EŞİ BAKIN KİM! MEĞER AYNI DİZİDELERMİŞ! GÜLDÜR' GÜLDÜR'ÜN NAİME'SİYDİ..

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ASUMAN KRAUSE - EMRAH



KENAN DOĞULU - BILLUR KALKAVAN

TOLGAHAN SAYIŞMAN - MERVE BOLUĞUR

HANDE YENER KADIR DOĞULU

ALİŞAN SEZİN ERBİL

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HAKAN ALTUN SERAY SEVER

BEYAZIT ÖZTÜRK -ÇAĞLA ȘİKEL

TUBA BÜYÜKÜSTÜN - ONUR SAYLAK

ECEM ÖZKAYA MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ

NAZLI ÇELİK-SERDAR BİLGİLİ

YONCA EVCİMİK-HARUN OZAKINÇ

0ZON ORHON-EBRU ŞALLI

ÖYKÜ GÜRMAN-YAVUZ BİNGÖL

ECEM ERKEK 

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ECEM ERKEK - ARMAĞAN ERKEK

İkili daha önce Hayat Sırları dizisinde birlikte rol almıştı. 

ALPER SALDIRAN - PINAR TUNCEGIL

OKTAY KAYNARCA - MELEK ANGUN

ESRA BİLGİÇ - GÖKHAN TÖRE

BORA AKKUŞ - SEDA TÜRKMEN

SEDA GÜVEN-KEREMCEM

PAMELA-BURAK SERGEN

BİRCE AKALAY MURAT ÜNALMIŞ

SENER ŞEN-ŞERMİN HÜRMERİÇ

OYA AYDOĞAN-HALUK ULUSOY

PERİHAN SAVAŞ-İBRAHİM TATLISES

YILMAZ GRUDA-AYȘEN GRUDA

HÜLYA AVŞAR-MEHMET TECİRLİ

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DENİZ SEKİ-TURAN BAŞARANOĞLU

HÜLYA AVŞAR-KAYA ÇİLİNGİROĞLU

SEDA SAYAN-MAHSUN KIRMIZIGÜL

HALE SOYGAZİ-AHMET ÖZHAN

BÜLENT KAYABAŞ-NUR SÜRER

SERENAY SARIKAYA KEREM BURSİN

SERENAY SARIKAYA - ÇAĞATAY ULUSOY

CEM YILMAZ - CANSU DERE

CEM YILMAZ - AHU YAGTU

CEM YILMAZ - DEFNE SAMYELI

NEBAHAT ÇEHRE-YILMAZ GÜNEY

MELEK BAYKAL-ZAFER ERGİN

SEDA SAYAN-SİNAN ENGİN

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ITIR ESEN-YAVUZ TURGUL

PERRAN KUTMAN-HÜSEYİN KUTMAN

MUAZZEZ ERSOY-İSMET ÖZHAN

MEHMET ALİ ERBİL-NERGİS KUMBASAR

ŞEBNEM SÖNMEZ-OLGUN ȘİMŞEK

YEŞİM SALKIM-HAKAN ERATİK

CEYDA SABAH-COŞKUN SABAH

MUHSİNE ȘEHNAZ KAMİLOĞLU-MEHMET ALİ ERBİL

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - ŞÜKRAN OVALI

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