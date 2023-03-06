Güzel Günler'in Füsun'unun eski eşi öyle bir isim çıktı ki! Meğer aynı dizide oynamışlar!

Güldür Güldür Show dizisindeki Naime rolüyle tanınan Ecem Erkek, son olarak Güzel Günler dizisinde Füsun karakterini canlandırmıştır. Sonuç olarak, insanlar onun özel hayatını, özellikle de romantik ilişkilerini merak etmeye başladılar. Birçok internet kullanıcısı eski kocası hakkında bilgi arıyor. Erkek'in bir zamanlar ünlü bir oyuncuyla evli olduğunu ilk kez öğrenen bazıları şaşırdı.
4 YIL EVLİ KALMIŞLAR! GÜZEL GÜNLER'İN FÜSUN'U ECEM ERKEK'İN ESKİ EŞİ BAKIN KİM! MEĞER AYNI DİZİDELERMİŞ! GÜLDÜR' GÜLDÜR'ÜN NAİME'SİYDİ..
KENAN DOĞULU - BILLUR KALKAVAN TOLGAHAN SAYIŞMAN - MERVE BOLUĞUR HANDE YENER KADIR DOĞULU ALİŞAN SEZİN ERBİL
HAKAN ALTUN SERAY SEVER BEYAZIT ÖZTÜRK -ÇAĞLA ȘİKEL TUBA BÜYÜKÜSTÜN - ONUR SAYLAK ECEM ÖZKAYA MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ NAZLI ÇELİK-SERDAR BİLGİLİ YONCA EVCİMİK-HARUN OZAKINÇ 0ZON ORHON-EBRU ŞALLI ÖYKÜ GÜRMAN-YAVUZ BİNGÖL
ECEM ERKEK
DENİZ SEKİ-TURAN BAŞARANOĞLU HÜLYA AVŞAR-KAYA ÇİLİNGİROĞLU SEDA SAYAN-MAHSUN KIRMIZIGÜL HALE SOYGAZİ-AHMET ÖZHAN BÜLENT KAYABAŞ-NUR SÜRER SERENAY SARIKAYA KEREM BURSİN SERENAY SARIKAYA - ÇAĞATAY ULUSOY CEM YILMAZ - CANSU DERE CEM YILMAZ - AHU YAGTU CEM YILMAZ - DEFNE SAMYELI NEBAHAT ÇEHRE-YILMAZ GÜNEY MELEK BAYKAL-ZAFER ERGİN SEDA SAYAN-SİNAN ENGİN
ITIR ESEN-YAVUZ TURGUL PERRAN KUTMAN-HÜSEYİN KUTMAN MUAZZEZ ERSOY-İSMET ÖZHAN MEHMET ALİ ERBİL-NERGİS KUMBASAR ŞEBNEM SÖNMEZ-OLGUN ȘİMŞEK YEŞİM SALKIM-HAKAN ERATİK CEYDA SABAH-COŞKUN SABAH MUHSİNE ȘEHNAZ KAMİLOĞLU-MEHMET ALİ ERBİL ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - ŞÜKRAN OVALI