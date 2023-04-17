MAGAZİN
17 Nisan 2023 - 18:45

Güzel Günler'in Selma'sını gören tanıyamıyor! Meğer estetik güzeliymiş: Bambaşka biri olmuş

Leyla Tanlar, Show TV'nin Güzel Günler dizisindeki performansıyla Selma karakterine hayat verirken, yeni canlandırdığı rolüyle de büyük ilgi topluyor. Ayrıca Burak Dakak ile bir ilişkisi olduğunu açıklamasıyla da gündemde kalmıştı. Genç oyuncunun doğal güzelliği de birçok kişi tarafından konuşuluyor.

MAGAZİN
17 Nisan 2023 - 18:45
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Güzel Günler'in Selma'sını gören tanıyamıyor! Meğer estetik güzeliymiş: Bambaşka biri olmuş
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Ünlü oyuncu Leyla Tanlar, sosyal medyada sade güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden biri haline geldi. Ancak Tanlar'ın geçirdiği estetik operasyonlarla farklı bir görünüme büründüğü iddiaları da gündemde. Özellikle estetiksiz haliyle karşılaştırıldığında, oyuncunun değişimi şaşkınlık yaratıyor.

Tanlar, televizyon ekranlarındaki ilk deneyimini Paramparça dizisinde canlandırdığı Cansu karakteriyle yaşadı. Oyunculuk kariyeri kadar akademik hayatı da oldukça başarılı olan Tanlar, İtalyan Lisesi'nden mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi'nde okudu.



Instagram hesabında paylaştığı pozlarla binlerce beğeni ve yorum alan Tanlar, Güzel Günler dizisindeki partneri Burak Dakak'la gerçek hayatta da bir ilişki yaşadığını açıkladı. Ancak çift, ilişkilerini gözlerden uzak bir şekilde sürdürmeyi tercih ediyor.

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Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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