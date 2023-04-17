Güzel Günler'in Selma'sını gören tanıyamıyor! Meğer estetik güzeliymiş: Bambaşka biri olmuş













Ünlü oyuncu Leyla Tanlar, sosyal medyada sade güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden biri haline geldi. Ancak Tanlar'ın geçirdiği estetik operasyonlarla farklı bir görünüme büründüğü iddiaları da gündemde. Özellikle estetiksiz haliyle karşılaştırıldığında, oyuncunun değişimi şaşkınlık yaratıyor. Tanlar, televizyon ekranlarındaki ilk deneyimini Paramparça dizisinde canlandırdığı Cansu karakteriyle yaşadı. Oyunculuk kariyeri kadar akademik hayatı da oldukça başarılı olan Tanlar, İtalyan Lisesi'nden mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi'nde okudu.Instagram hesabında paylaştığı pozlarla binlerce beğeni ve yorum alan Tanlar, Güzel Günler dizisindeki partneri Burak Dakak'la gerçek hayatta da bir ilişki yaşadığını açıkladı. Ancak çift, ilişkilerini gözlerden uzak bir şekilde sürdürmeyi tercih ediyor.