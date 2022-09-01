Genç ve yetenekli oyuncu Orkuncan İzan Trt 1’in TMC Film tarafından hazırlanan Güzel Günler dizisi oyuncuları arasında ana kadroda yer almaya hak kazandı. Seçmelerde oyunculuk yetenekleri çok beğenilen Orkuncan İzan geleceğin yıldız adayları arasında.
Dizi
01 Eylül 2022 - 18:22
Güzel Günler Orkuncan İzan kimdir? Orkuncan İzan kaç yaşında? Orkuncan İzan biyografisi
Herkes tarafından TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Güzel Günler adlı dizinin oyuncu kadrosundaki isimler merakla araştırılıyor. TRT 1 izleyicileri Güzel Günleradlı dizinin oyuncu kadrosunda yer alacak olan Orkuncan İzan’ın kim olduğunu ve hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyor. Peki, Orkuncan İzan kimdir? İşte TRT 1 ekranlarının Güzel Günler adlı dizisinin oyuncularından Orkuncan İzan hakkındaki detaylar…
Dizi
01 Eylül 2022 - 18:22
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