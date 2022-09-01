Güzel Günler Orkuncan İzan kimdir? Orkuncan İzan kaç yaşında? Orkuncan İzan biyografisi

Orkuncan İzan kimdir?

Orkuncan İzan Kaç Yaşında?

Genç ve yetenekli oyuncu Orkuncan İzan Trt 1’in TMC Film tarafından hazırlanan Güzel Günler dizisi oyuncuları arasında ana kadroda yer almaya hak kazandı. Seçmelerde oyunculuk yetenekleri çok beğenilen Orkuncan İzan geleceğin yıldız adayları arasında.Herkes merakla yakışıklı oyuncu Orkuncan İzan’ın kim olduğunu ve hayatı hakkındaki detayları araştırıyor. Orkuncan İzan 1992 yılında dünyaya gelmiştir. RSD İletişim’in oyuncularından birisi olan İzan tiyatro oyunculuğu yapmaktadır. İlk defa başrollerini Binnur Kaya, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Leyla Tanlar ve Mert Denizmen gibi usta oyuncuların paylaşacağı Güzel Günler adlı diziyle kamera karşısına geçecek olan Orkuncan İzan, Misket adlı oyunda sergilemiş olduğu iyi performans ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Sezon boyu Kadıköy Boa Sahne’de izleyicilerin beğenisine sunulan Misket adlı oyun herkes tarafından en sevilen oyunlardan birisi olmuştur. Orkuncan İzan, Bilkent Tiyatro’da eğitimini tamamlayarak oyunculuk alanında kendisini geliştirmiştir. Ankara’da dünyaya gelen Orkuncan İzan, sıkı bir Gençlerbirliği futbol takımı fanatiğidir.1992 yılında Ankara ilinde dünyaya gelen yakışıklı oyuncu ve tiyatrocu Orkuncan İzan, 30’lu yaşlarının içindedir. Orkuncan İzan’ın sosyal medya hesabı ise @orkunizan’dır.