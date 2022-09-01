Dizi
01 Eylül 2022 - 18:22

Güzel Günler Orkuncan İzan kimdir? Orkuncan İzan kaç yaşında? Orkuncan İzan biyografisi

Herkes tarafından TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Güzel Günler adlı dizinin oyuncu kadrosundaki isimler merakla araştırılıyor. TRT 1 izleyicileri Güzel Günleradlı dizinin oyuncu kadrosunda yer alacak olan Orkuncan İzan’ın kim olduğunu ve hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyor. Peki, Orkuncan İzan kimdir? İşte TRT 1 ekranlarının Güzel Günler adlı dizisinin oyuncularından Orkuncan İzan hakkındaki detaylar…

Dizi
01 Eylül 2022 - 18:22
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Güzel Günler Orkuncan İzan kimdir? Orkuncan İzan kaç yaşında? Orkuncan İzan biyografisi
Genç ve yetenekli oyuncu Orkuncan İzan Trt 1’in TMC Film tarafından hazırlanan Güzel Günler dizisi oyuncuları arasında ana kadroda yer almaya hak kazandı. Seçmelerde oyunculuk yetenekleri çok beğenilen Orkuncan İzan geleceğin yıldız adayları arasında.

Orkuncan İzan

Orkuncan İzan kimdir?

Herkes merakla yakışıklı oyuncu Orkuncan İzan’ın kim olduğunu ve hayatı hakkındaki detayları araştırıyor. Orkuncan İzan 1992 yılında dünyaya gelmiştir. RSD İletişim’in oyuncularından birisi olan İzan tiyatro oyunculuğu yapmaktadır. İlk defa başrollerini Binnur Kaya, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Leyla Tanlar ve Mert Denizmen gibi usta oyuncuların paylaşacağı Güzel Günler adlı diziyle kamera karşısına geçecek olan Orkuncan İzan, Misket adlı oyunda sergilemiş olduğu iyi performans ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Sezon boyu Kadıköy Boa Sahne’de izleyicilerin beğenisine sunulan Misket adlı oyun herkes tarafından en sevilen oyunlardan birisi olmuştur.

Orkuncan İzan, Bilkent Tiyatro’da eğitimini tamamlayarak oyunculuk alanında kendisini geliştirmiştir. Ankara’da dünyaya gelen Orkuncan İzan, sıkı bir Gençlerbirliği futbol takımı fanatiğidir.

Orkuncan İzan Kaç Yaşında?

1992 yılında Ankara ilinde dünyaya gelen yakışıklı oyuncu ve tiyatrocu Orkuncan İzan, 30’lu yaşlarının içindedir. Orkuncan İzan’ın sosyal medya hesabı ise @orkunizan’dır.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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