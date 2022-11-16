MAGAZİN
16 Kasım 2022 - 20:14

Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın eski aşkını görenler şaştı kaldı! Meğer onun için yaşın bir önemi yokmuş! Bakın Biran Damla Yılmaz'ın kendinden 13 yaş büyük eski sevgilisi kimmiş

FOX TV'nin iddialı yapımı Yasak Elma'nın Kumru karakteri Biran Damla Yılmaz'ın eski aşkı gündem oldu. Kendinden 13 yaş büyük sevgilisiyle sadece bir ay gizli saklı aşk yaşayan Yılmaz'ın o aşkını duyunca çok şaşıracaksınız.

MAGAZİN
16 Kasım 2022 - 20:14
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Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın eski aşkını görenler şaştı kaldı! Meğer onun için yaşın bir önemi yokmuş! Bakın Biran Damla Yılmaz'ın kendinden 13 yaş büyük eski sevgilisi kimmiş


Başrol kadrosunda Eda Ece, Şevval Sam, Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma dizisinin sevilen karakteri Biran Damla Yılmaz'ın eski aşkını görenler hayret etti.

25 yaşında olan güzel oyuncu, 2013'te ekranlara gelen Kırgın Çiçekler dizisi ile adını duyurdu. Kırgın Çiçekler dizisinde yakaladığı büyük başarı sonrasında Beyaz Yalan, Baraj gibi dizilerde oynayan Yılmaz, şimdilerde Yasak Elma dizisinin Kumru'su olarak tanınıyor.

YAŞ FARKINA ALDIRIŞ ETMEDİ!



Güzelliğiyle dillere destan olan Biran Damla Yılmaz, bir zamanlar kendinden 13 yaş büyük meslektaşı İlker Kaleli'yle yeni bir aşka yelken açmıştı.

 biran damla yılmaz

Birliktelikleri gündem olan çiftin aşkı ise sadece bir ay sürmüştü.

İlker Kaleli, Yılmaz'la yollarını ayırdıktan sonra kısa sürede şarkıcı Sıla'yla birlikteliğini ilan etti.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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