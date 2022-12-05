Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah olanlara tepkisiz kalamadı

Cinsel istismara uğradığı için intihar eden ve ardında bıraktığı mektup ile cinsel istismarcının kimliğini deşifre eden İpek Er’in hikayesi uzun süre gündem olmuştu. Kimliği açıklanan Musa Orhan’a ünlülerden de tepkiler yağmıştı. Uzman çavuş Musa Orhan ünlü oyuncu Ezgi Mola’yı hakaret ettiği için hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Ezgi Mola para cezasına çarptırılmıştı. Bu duruma sessiz kalamayan oyuncu Farah Zeynep Abdullah Mola’ya destek olmak için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.
4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyorGüzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında açılan dava için sosyal medyada tepki gösterdi. Sosyal medyasında yaptığı paylaşımla alınan karara isyan etti.
İfade verdi
Zanlı Musa Orhan tarafından hakkında karalama ve linç kampanyası girişiminde bulunduğu iddiasıyla dava edilen Farah Zeynep Abdullah verdiği ifadesinde ‘ Yapılan iddiada olduğu gibi bir linç kampanyası söz konusu değildir, paylaşım tarafımca yapılmıştır. Ancak bu durum bir karalama kampanyası değildir. haberler doğrultusunda cinsel istismara uğradığı için intihar eden bir genç kız ve raporlarca doğrulanmış bir zanlı bulunmaktadır. İpek Er’in intiharı ve ardından bıraktığı mektup büyük yankı uyandırmış ve hepimizi üzmüştür. Her vicdanlı insan gibi bende bu yaşananlar karşısında tepkisiz kalamadım ve tepkimi gösterdim. Bu suçlamanın maddi çıkar amaçlı olduğunu ve kötü niyetli olarak yapıldığını düşünüyorum.’ Dedi.