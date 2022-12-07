MAGAZİN
07 Aralık 2022 - 11:36

Güzel oyuncu Pelin Karahan'ı görenler tanıyamadı

Son dönemlerde yaptığı estetik dokunuşlarla gündem olan Pelin Karahan’ı görenler tanıyamıyor…

MAGAZİN
07 Aralık 2022 - 11:36
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Güzel oyuncu Pelin Karahan’ı görenler tanıyamadı


‘Kavak Yelleri’ dizisinde masum Aslı karakteri ile tanınan güzel oyuncu Pelin Karahan gerek yaptırdığı dokunuşlarıyla gerekse özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer buluyor. İş insanı Bedri Güntay ve iki çocuğu ile mutluluk bir hayat süren Pelin Karahan son zamanlarda yaptırdığı estetik dokunuşlarla gündemde. Pelin Karahan

Masum kadını kaybetmiş 



Özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Pelin Karahan, yaptığı son paylaşım ile sosyal medyada ilgi odağı oldu. Katıldığı davete cesur bir kıyafet ile katılan Pelin Karahan tarzını takipçilerinin beğenisine sundu. Siyah ve derin dekolteli tarzıyla takipçilerini ikiye bölen Pelin Karahan çokça beğeni alırken kötü yorumlara da maruz kaldı. Pelin Karahan

Eski halinin daha iyi olduğunu söyleyenlerin yanı sıra yeni tarzını beğenenlerde oldu. Pelin Karahan

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