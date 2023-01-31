Dizi
31 Ocak 2023 - 13:37

Güzel oyuncu Sema Şimşek Sıfırıncı Gün kadrosuna dahil oldu!

Tv8’in bu sezon iddialı yapımları arasında olan Sıfırıncı Gün dizisi her geçen gün heyecan artıyor. Kadrosunda yıldız isimlerin olduğu dizide kadro genişliyor yeni isimler katılıyor. İşte haberin detayları…

Dizi
31 Ocak 2023 - 13:37
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Güzel oyuncu Sema Şimşek Sıfırıncı Gün kadrosuna dahil oldu!
TAKİP ETTAKİP ET


Tv8’de yayın hayatına bu sezon başlayan Sıfırıncı Gün dizisi reyting olarak bira zorlanıyor ve seyirciyi kendine çekmekte sıkıntı yaşayan bir yapım, bu nedenle her geçen gün kadroya yeni isimler dahil oluyor. Detaylar haberimizde…

tv8

SEMA ŞİMŞEK 'SIFIRINCI GÜN' KADROSUNDA! | TV8



Sıfırıncı gün dizisi aslında iddialı bir giriş yapmıştı, TV8’ Acun medya imzalı ve yönetmenliğini Çağatay Tosun'un yaptığı  dizinin adı ilerleyen zamanlar da “Birinci Gün” olacak. Seyircinin ilgisini çekmekte zorlanan yapıma Ejder'in (Yiğit Özşener) eşi Derya karakteriyle başarılı oyuncu Sema Şimşek dahil oldu.

Sıfırıncı Gün, yeni bölümleriyle her cuma saat:20.00'de TV8'de!

EDİTÖR
Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ