Güzel oyuncu Sema Şimşek Sıfırıncı Gün kadrosuna dahil oldu!







SEMA ŞİMŞEK 'SIFIRINCI GÜN' KADROSUNDA! | TV8







Tv8’de yayın hayatına bu sezon başlayan Sıfırıncı Gün dizisi reyting olarak bira zorlanıyor ve seyirciyi kendine çekmekte sıkıntı yaşayan bir yapım, bu nedenle her geçen gün kadroya yeni isimler dahil oluyor. Detaylar haberimizde…Sıfırıncı gün dizisi aslında iddialı bir giriş yapmıştı, TV8’ Acun medya imzalı ve yönetmenliğini Çağatay Tosun'un yaptığı dizinin adı ilerleyen zamanlar da “Birinci Gün” olacak. Seyircinin ilgisini çekmekte zorlanan yapıma Ejder'in (Yiğit Özşener) eşi Derya karakteriyle başarılı oyuncu Sema Şimşek dahil oldu. Sıfırıncı Gün, yeni bölümleriyle her cuma saat:20.00'de TV8'de!