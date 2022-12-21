Güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla olay oldu







İyi geceler pozu







Güzel oyuncu Mine Tugay oynadığı başarılı projeler ile hafızalara kazınmıştı. Yaşına rağmen genç kadınlara taş çıkartan güzelliği sosyal medyada büyük ilgi uyandırıyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Mine Tugay’ın paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi görüyor.Güzel oyuncu Mine Tugay’ın geçtiğimiz akşam takipçilerine yatağında paylaştığı ‘iyi geceler’ pozuna ilgi büyük oldu. Güzel oyuncunun paylaşımına beğeni yağarken paylaşımı kısa sürede sosyal medyada çok konuşuldu. 44 yaşında ki güzel oyuncu güzelliği ve pozlarıyla adeta gençlere meydan okuyor.İşte güzel oyuncunun bazı paylaşımları.