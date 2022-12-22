Güzel oyuncu yeni dizisi için tabularını yıktı







Bir ilki yaptım







Genç ve başarılı oyuncu İlayda Alişan bir çok başarılı proje ile ekranlara gelmişti. Yakında yayın hayatına başlayacak olan ‘Ateş Kuşları’ dizisi ile kameralar karşısına geçmeye hazırlanan güzel oyuncu geçtiğimiz akşam bir davette görüntülendi.Güzel oyuncu katıldığı davette basın mensuplarınında sorularını yanıtladı. Yeni dizisi için epey heyecanlı olan İlayda Alişan yeni projesi ‘Ateş Kuşları’nda başrol karakter olarak karşımıza çıkacak. Bebekken çöpe atılan ve onu çöpte bulan bir grup çocuğun büyütmesi üzerine kurulu bir hikaye. Rol için ilk kez saçını boyattığını söyleyen güzel oyuncu ‘bir ilki gerçekleştirdim daha önce hiç boya kullanmadım. Dizi için yaptım ama herkes çok beğendi o yüzden mutluyum.’ Diyerek imaj değişikliğinden bahsetti. Yeni proje hakkında da konuşan İlayda Alişan :’Şu an çok iyi gidiyor. Yer yer hüzünlendirip bazende tebessüm ettireceğiz. Bizim için çok keyifli gidiyor. Farkındalık yaratacak bir hikaye biz çok eminiz çok başarılı bir iş olacak.’ Diyerek yeni projesindende bahsetti. Güzel oyuncu İlayda Alişan’ın yeni tarzı sosyal medyada beğeni topladı.