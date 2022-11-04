MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 20:53

Güzel oyuncudan hamilelik pozları! Yağmur Ün sosyal medya da paylaştığı fotoğraflar beğeni yağmuruna tutuldu

Yağmur Ün'e hamilelik çok yakıştı! Ağustos ayında dünya evine giren Yağmur Ün sosyal medyada hamilelik pozlarını paylaştı. Paylaştığı fotoğraflar takipçileri tarafından oldukça beğenildi. İşte detaylar...

MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 20:53
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Güzel oyuncudan hamilelik pozları! Yağmur Ün sosyal medya da paylaştığı fotoğraflar beğeni yağmuruna tutuldu


Yağmur Ün Alemin Kralı dizinde rol almıştı. Şafak Sezer'in kızı rolünü oynayan Ahsen karakterini canlandıran Yağmur Ün sevgilisi Dr. Doğaç Ergezen ile nikah masasına oturmuştu. Nikahtan önce hamile kalan Yağmur Ün doğum gününde bebeği ile verdiği pozla takipçilerinin beğenisini aldı. Duygusal bir not ile paylaşım yaptı. İşte o paylaşım...
Yağmur Ün'den hamilelik pozu

"PAMUĞUMLA İLK DOĞUM GÜNÜM"27. yaş gününü kutlayan Ün, büyüyen karnını gösterdiği bir fotoğrafını yayınlayarak doğum gününü kutlayanlara teşekkür etti. Oyuncu paylaşımında "Selam 27! Grip dışında şahane geldin. Hayatımın en anlamlı yılı diyebiliriz 2022 için. Canım pamuğumla ilk doğum günüm. Sabahtan beri arayan, mesaj atan, güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim" paylaşımını yaptı.
Yağmur Ün Ağustos ayında nikah masasına oturmuştu



EDİTÖR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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