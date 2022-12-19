Güzel oyuncudan yeni bebeği ile aile pozları







Kızının yüzünü göstermekten çekinmedi







Kamera karşısına son olarak Söz dizisi ile çıkan güzel oyuncu Yağmur Ün kamera karşısında büyümüştü. Genç oyuncu fenomen sevgilisi Dr.Doğaç ile geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturmuştu. Bir kaç gün önce eşi Dr.Doğaç’ın sosyal medyada duyurusuyla bebeklerinin dünyaya geldiği öğrenilmişti. Hamilelik sürecini kameralardan uzak sessiz sedasız geçiren güzel oyuncu ailesinin genişlediğini sosyal medya hesabından paylaştı.Güzel oyuncu Yağmur Ün ve fenomen eşi Dr.Doğaç kızlarına ‘Su Diana’ ismini verdiler. Mutluluklarını aile pozuyla sosyal medya hesabında paylaşan güzel oyuncuya beğeni ve yorum yağdı. Eşi fenomen Dr.Doğaç ise sosyal medya hesabında ‘üredim’ şeklinde kızının fotoğrafını paylaşarak görenleri güldürdü. Ünlü çift kızlarının yüzünü göstermekten çekinmedi.