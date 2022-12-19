Kamera karşısına son olarak Söz dizisi ile çıkan güzel oyuncu Yağmur Ün kamera karşısında büyümüştü. Genç oyuncu fenomen sevgilisi Dr.Doğaç ile geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturmuştu. Bir kaç gün önce eşi Dr.Doğaç’ın sosyal medyada duyurusuyla bebeklerinin dünyaya geldiği öğrenilmişti. Hamilelik sürecini kameralardan uzak sessiz sedasız geçiren güzel oyuncu ailesinin genişlediğini sosyal medya hesabından paylaştı.
MAGAZİN
19 Aralık 2022 - 18:10
Güzel oyuncudan yeni bebeği ile aile pozları
Yağmur Ün geçtiğimiz gün anne olmuştu bebeği ile fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı…
MAGAZİN
19 Aralık 2022 - 18:10
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