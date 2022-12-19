MAGAZİN
19 Aralık 2022 - 18:10

Güzel oyuncudan yeni bebeği ile aile pozları

Yağmur Ün geçtiğimiz gün anne olmuştu bebeği ile fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı…

MAGAZİN
19 Aralık 2022 - 18:10
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Güzel oyuncudan yeni bebeği ile aile pozları


Kamera karşısına son olarak Söz dizisi ile çıkan güzel oyuncu Yağmur Ün kamera karşısında büyümüştü. Genç oyuncu fenomen sevgilisi Dr.Doğaç ile geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturmuştu. Bir kaç gün önce eşi Dr.Doğaç’ın sosyal medyada duyurusuyla bebeklerinin dünyaya geldiği öğrenilmişti. Hamilelik sürecini kameralardan uzak sessiz sedasız geçiren güzel oyuncu ailesinin genişlediğini sosyal medya hesabından paylaştı. Yağmur Ün ve Dr.Doğaç

Kızının yüzünü göstermekten çekinmedi

Güzel oyuncu Yağmur Ün ve fenomen eşi Dr.Doğaç kızlarına ‘Su Diana’ ismini verdiler. Mutluluklarını aile pozuyla sosyal medya hesabında paylaşan güzel oyuncuya beğeni ve yorum yağdı. Eşi fenomen Dr.Doğaç ise sosyal medya hesabında ‘üredim’ şeklinde kızının fotoğrafını paylaşarak görenleri güldürdü. Ünlü çift kızlarının yüzünü göstermekten çekinmedi. Yağmur Ün ve Dr.Doğaç



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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