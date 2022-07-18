Güzeller güzeli Şebnem Dönmez bikinili paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu!

Sosyal medyanın aktif isimlerinden Şebnem Dönmez güzelliğiyle övgü dolu yorumlar almaya devam ediyor. Şebnem Dönmez son paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla genç kızlara taş çıkarttı yorumlarını aldı. Şebnem Dönmez ve paylaşımlarıyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Şebnem DönmezŞebnem Dönmez 1974 senesinde Almanya'da dünyaya gözlerini açmıştır. Güzel oyuncu kariyerine 1990 senesinde başlamıştır. 1991 senesinde girdiği bir güzellik yarışmasında ise birinci olmuştur. 1994 senesinde Bir Demet Tiyatro'da yer alan güzel oyuncu 1996 senesinde Murat Başoğlu ile birlikte sunuculuğunu üstlendiği Sabah Şekerleri programından sonra daha çok tanınmaya başladı.
Seyircinin ikilinin uyumunu çok sevmesi nedeniyle 1997 senesinde Star TV'de Görevimiz Tehlike isimli yarışma programını sunmaya başladılar. 1998 senesinde ise Cumartesi Gecesi Ateşi programında sunuculuk yaptı. 2002 senesinde Aslı ile Kerem dizisinin başrolünü üstlendi ve yine aynı sene Kolay Para sinema filminde oynadı. 2007 senesinde ise BKM'de oynanan Oyunun Oyunu adlı tiyatroda övgü dolu yorumlar aldı. Medcezir dizisinde iyice yıldızı parlayan güzel oyuncu günümüzde ise Yasak Elma dizisinde oynuyor. Şebnem Dönmez, yönetmen ve oyuncu olarak tanınan Ezel Akay ile 2004 senesinde evlenmiş ve 2007 senesinde evliliğini sonlandırmıştı. 48 yaşında olduğu bilinen Şebnem Dönmez geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağdı.