GÜNDEM
20 Temmuz 2022 - 14:52

Güzelleşeceğim diyerek girdiği merkezden tanınmaz halde çıktı!

İstanbul'da yüzüne dolgu yaptırmak isteyen Gülseren Ö. isimli bir kadın bir klinikle anlaşma yaptı. Estetik operasyon geçirmek için girdiği operasyondan tanınmayacak halde çıkan Gülseren Ö., soluğu mahkemede aldı.

GÜNDEM
20 Temmuz 2022 - 14:52
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Güzelleşeceğim diyerek girdiği merkezden tanınmaz halde çıktı!


İstanbul'da estetik operasyonlar yapan bir klinikte akıl almaz olay yaşandı. Özel olarak hizmet veren klinikle anlaşma sağlayan ve estetik olmak için operasyon masasına yatmak isteyen 55 yaşındaki Gülseren Ö., yüzünün farklı yerlerine dolgu ve kırışıklıkların gitmesi için de estetik olacağını klinikte görevli olan Aysel A.'ya anlattı.

Bulgaristan'da bir süre doktorluk yaptığını söyleyen Aysel A. Gülseren Ö.'ye talep ettiği işlemleri uygulayabileceğini belirttikten sonra fiyatta anlaştı ve operasyon için gün belirledi. Yüzüne yaptıracağı dolgu için iki farklı klinikte masaya yatan Gülseren Ö., dolgu işlemi sonrası evine gitti. Evine gittikten sonra yüz bölgesinde dudaklarında ve boynunda şişlikler oluşan Gülseren Ö., hemen klin,iği aradı ve durumu izah etti.



Güzelleşeceğim diyerek girdiği merkezden tanınmaz halde çıktı

Klinikten vücudunda meydana gelen değişikliklerin geçici olabileceği cevabını alan Gülseren Ö., bir süre bekledi. Yüzündeki ve boynundaki şişlikler bir türlü inmeyince hemen hastaneye koşan Gülseren Ö., hastanede tedavi altına alındı. Estetik uğruna mağduriyet yaşayan Gülseren Ö., yüzüne "Beautical5" adı verilen bir maddenin uygulandığını ve bu maddenin de sentetik içerikli olduğu öğrendi.

Klinikten şikayetçi oldu!

Güzelleşeceğim diyerek girdiği merkezden tanınmaz halde çıktı

Yüzündeki şişlikleri fotoğraflayan ve elindeki belge ve şikayet dilekçesiyle birlikte savcılığın yolunu tutan Gülseren Ö., yüzüne dolgu yapan Aysel A., kliniğin sahibi Melike D.'yi şikayet etti. Gülseren Ö. ayrıca diğer kliniğin sahibi Sebiha L. hakkında da suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen şikayet dilekçesine istinaden 2017'de başlatılan soruşturma tamamlanırken estetik işlemini gerçekleştiren Aysel A., Sebiha L. ve Melike D. ile ilgili bir iddianame düzenlendi. 3 yıla kadar hapisleri istenen şahıslardan Aysel A.'nın savcılığa verdiği ifadesinden olayı kabul ettiği ve Bulgaristan'da doktorluk yapmadığını aslında lise mezunu olduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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