Güzelliği dillere destan oyuncuyu görenler tanımakta zorlandı







Dizinin yengesine benzetildi







Güzel oyuncu Mine Tugay geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ki gençlere taş çıkaran paylaşımları ile gündem olmuştu. Yalı Çapkını dizisine konuk oyuncu olarak katılan Mine Tugay’ın fragmanda ki görüntüsü görenleri ‘Ne olmuş böyle’ dedirtti.Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisine konuk oyuncu olarak katılacak olan Mine Tugay güzelliği ile sosyal medyanın dikkat çeken isimlerindendi. Dizide baba rolünü oynayan Emre Altuğ’un üniversite aşkı olarak diziye katılacak olan Mine Tugay’ın fragmanda ki hali sosyal medyanın diline düştü. Mine Tugay’ın estetik müdahaleleri sonrası değişimi sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu oldu. Yalı Çapkını dizisinin İfakat yengesi rolü Gülçin Santırcıoğlu'ya benzetildi. ile Eski model Yeliz Yeşilmen de tepkisiz kalmadı. Mine Tugay’ın estetik sonrası haline ‘Korkunç bu kadar da değil, yapmayın ne olur, doğallık kazanacak.’ Yorumunu yaptı.Güzel oyuncunun değişimi hakkında çıkan tartışmalara Mine Tugay'dan herhangi bir yanıt gelmedi.