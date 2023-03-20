MAGAZİN
20 Mart 2023 - 17:15

Güzelliğiyle baş döndüren Esra Bilgiç o isimle partner oluyor! Böyle uyum görülmedi: Sosyal medya yandı!

Televizyon dünyasının sevilen ismi Esra Bilgiç'in yeni partneri herkesi şaşırttı. Peki Esra Bilgiç hangi isimle hangi projede partner oldu? Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
20 Mart 2023 - 17:15
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Güzelliğiyle baş döndüren Esra Bilgiç o isimle partner oluyor! Böyle uyum görülmedi: Sosyal medya yandı!
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Binlerce insan tarafından takip edilen hem oyunculuğuyla hem güzelliğiyle sevilen Esra Bilgiç'in yeni projesindeki partneri belli oldu. Peki Bilgiç hangi isimle beraber oynayacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ESRA BİLGİÇ'İN YENİ PARTNERİ

Esra Bilgiç uzun zamandır birçok projede gösterdiği başarılarla insanların takdirini kazanarak büyük kitlelere ulaşmayı başardı. Atatürk ve Organize İşler projeleri ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Esra Bilgiç 03 Medya ile anlaşma imzaladı ve Aşk Sanatı projesi hazırlıklarına da başladı. 



Esra Bilgiç Yeni Partneri

Esra Bilgiç'e yeni projesinde Masumlar Apartmanı dizisinde büyük kitlelere ulaşan Birkan Sokullu partner olacak. Yapılan haberlere göre filmin senaryosunu Pelin Karamehmetoğlu üstleniyor. Film çekimleri Haziran ayının sonunda başlayacak. Yönetmenliğini ise Recai Karagöz üstlenecek. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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