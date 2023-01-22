Güzelliğiyle tanınan Kısmetse Olur'un yarışmacılarından Elif Nur, programdan aniden ayrılarak herkesi şok etti. Damat adayı Sedat'la ilgili gerçeği öğrenince diziden ayrıldığı bildirildi. Dizinin öne çıkan adaylarından biri olan Elif'in yaptıklarıyla ilgili spekülasyonlara neden oldu. Kararının detayları ve arkasındaki sebep henüz belli değil.
MAGAZİN
22 Ocak 2023 - 01:47
Güzelliğiyle büyülemişti! Kısmetse Olur Elif bakın herkesten neler gizlemiş! Aman Sedat duymasın: Evet demek zorunda kaldı...
Güzelliğiyle tanınan Kısmetse Olur'un yarışmacılarından Elif Nur, programdan aniden ayrılarak herkesi şok etti. Damat adayı Sedat'la ilgili gerçeği öğrenince diziden ayrıldığı bildirildi. Dizinin öne çıkan adaylarından biri olan Elif'in yaptıklarıyla ilgili spekülasyonlara neden oldu. Kararının detayları ve arkasındaki sebep henüz belli değil.
MAGAZİN
22 Ocak 2023 - 01:47