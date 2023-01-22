Güzelliğiyle büyülemişti! Kısmetse Olur Elif bakın herkesten neler gizlemiş! Aman Sedat duymasın: Evet demek zorunda kaldı...







KISMETSE OLUR ELİF NUR'UN FOYASI ORTAYA ÇIKTI! İZLEYENLER YERDEN YERE VURDU!











Güzelliğiyle tanınan Kısmetse Olur'un yarışmacılarından Elif Nur, programdan aniden ayrılarak herkesi şok etti. Damat adayı Sedat'la ilgili gerçeği öğrenince diziden ayrıldığı bildirildi. Dizinin öne çıkan adaylarından biri olan Elif'in yaptıklarıyla ilgili spekülasyonlara neden oldu. Kararının detayları ve arkasındaki sebep henüz belli değil.Aralık ayından bu yana YouTube ekranlarında fırtınalar estiren Kısmetse Olur programı her bölümüyle heyecan yaratmaya devam ediyor. Yarışmacılardan Cansel ile Oğulcan, Tolga ile Aybüke, Yaren ile Erhan gibi isimler çıkmaya başlarken, diğer yarışmacılar birbirlerini tanımaya devam ediyor. Sedat ve Elif'in uyumu da izleyenlerin dikkatinden kaçmıyor. Elif, sosyal medyadan herkesi suskun bırakan bir açıklama yaptı. Gösterinin başında 19 yaşında olduğunu söyleyen Elif, 2 yıldır İstanbul'da okuduğunu açıkladı. Güzelliğiyle dizinin en çok dikkat çeken adaylarından biri olan Elif'in dizideki duruşu ve olaylara karşı tavrı izleyenlerin beğenisini kazanmasını sağlamıştır. Sedat ve Elif yollarını ayırmaya karar verseler de yeniden bir araya gelmenin yolunu bulmuşlardır. Sedat'a aşkla bakan Elif, kendisi hakkında ortaya çıkan bir gerçek karşısında şoke olur. Sevgili damat adayı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "'Bu nasıl 19 yaşında bir şey diyeceğim, teyzeye benziyor' denildi ama ekranda farklı bir şey görünüyor, doğru. ! Bütün söylemem gereken bu,". Elif Nur'un 19 yaşında olduğunu vurguladığı sözler Kısmetse Olur'u izleyenleri şoke etti.