H Sınıfı Ehliyetler Değişiyor - Yeni Engelli Ehliyet Prosedürü Nasıl Olacak?







H ehliyetinde sınıf değişimi başladı







1 Ocak 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan habere göre H ehliyetlerinin değişeceği belirtildi. Resmi Gazete’de yayımlanan ''Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile sürücü belgelerinin yeni sınıfları belirlenecektir. H sınıfı ehliyet ne zaman değişiyor? H sınıfı ehliyeti ne zaman değiştirilecek? H sınıfı ehliyet değiştirmek için neler gerekli? İşte detaylar...1 Ocak 2016 tarihinden itibaren H sınıfı ehliyeti olan vatandaşlar tekrardan doktor kontrolüne girerek rapor çıkarması gerekmektedir. Elde edilen doktor raporu ile trafik şube müdürlüğüne ve kursa müracaat ederek A ya da B sınıfı ehliyet alınacaktır.İçişleri Bakanlığı tarafından gelen habere göre sürücü belgelerinde yer alan sınıfların yeniden belirleneceği açıklandı. İki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara A, otomobil ve kamyonet kullanacaklara B, kamyon ve çekici kullanacaklara C, minibüs ve otobüs kullanacaklara D, lastik tekerlekli traktör kullanacaklara F, iş makinesi türündeki motorlu araçları kullanacaklara ise G sınıfı sürücü belgesi verilecek. Ayrıca M, A1, A2, B1,BE, C1, C1E, CE, D1, D1E, DE ve K sürücü belgesi sınıfları kullanılan aracın niteliğine göre düzenlenecektir. H sınıfı sürücü belgesinin 2016 tarihinde başlatılan süreyle 2021 tarihine kadar değiştirilmesi zorunlu hale getirildi. Fakat bu sürenin daha uzun ya da daha kısa olması İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.