Haber gece yarısı duyuruldu! Emekli maaşlarına bir zam daha: Sessiz sedasız kabul edildi! İşte emeklilerin yeni maaşları







EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ 2 BİN TL







ARAMA KURTARMA EKİPLERİNE MADALYA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ikramiyeler 2 bin TL olarak belirlenirken sosyal güvence olup olmadığına bakılmadan asgari ücrete yükseltilmesi öngörüldü. Bu kapsamda halihazırda 2 bin 961 TL olan şeref aylığının 8 bin 847 TL'ye çıkarılması hedef haline getirildi. Kabul edilen teklife bakıldığında muharip gazilere verilen şeref aylığı ile vatani hizmet tertibi aylıklarının, sosyal güvence olup olmadığı önem kazanmadan asgari ücretin yükselmesi amaçlandı.Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye ödemeler yapılırken geçen sene 1.100 TL olan ikramiyelere zam gelmesi üzerine güncel rakam 2 bin TL olarak belirlendi. Her sene iki kere alınan toplam ikramiye tutarları ise 4 bin TL olarak güncellendi.Yapılan düzenlemeler üzerine en düşük emekli aylığı 7.500 TL olurken KİT geçici işçi statüsünde çalışanların sürekli işçi kadrosunda alınmasının önü açıldı.Gelen teklif üzerine Kahramanmaraş merkezli 11 ii etkileyen deprem de arama kurtarma çalışanlarının Türk ve yurt dışından gelenlere üstün madalya verildiği amaçlandı. Bununla beraber doğal afet ve salgın hastalıkların yaşanması durumunda zararın giderilmesinde yaptığı çalışmalar veya sunmuş olduğu katkılarla üstün fedakarlık gösteren TC vatandaşlarına 'Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası' yabancı kişilere ise Cumhurbaşkanı kararı ile 'Üstün Fedakarlık Nişanı' verilmesinde karar kılındı. Bütçe Komisyonunda AKP kabul edile önergesiyle en düşük emekli maaşının 7.500 TL çıkartılmasına dair düzenlemelerde 2023 yılı nisan ayı ödemeleri için ödeme tarihiyle uygulanacak yayım tarihinde geçerli olacağı yönünde karar verildi. Emekli güvenlik korucuları ile hak sahiplerinin emekli maaşları 7.500 TL'ye yükseltildi.