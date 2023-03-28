Haber gece yarısı duyuruldu! Emekli maaşlarına bir zam daha: Sessiz sedasız kabul edildi! İşte emeklilerin yeni maaşları

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ikramiyeler 2 bin TL olarak belirlenirken sosyal güvence olup olmadığına bakılmadan asgari ücrete yükseltilmesi öngörüldü. Bu kapsamda halihazırda 2 bin 961 TL olan şeref aylığının 8 bin 847 TL'ye çıkarılması hedef haline getirildi. Kabul edilen teklife bakıldığında muharip gazilere verilen şeref aylığı ile vatani hizmet tertibi aylıklarının, sosyal güvence olup olmadığı önem kazanmadan asgari ücretin yükselmesi amaçlandı.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ 2 BİN TLEmeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye ödemeler yapılırken geçen sene 1.100 TL olan ikramiyelere zam gelmesi üzerine güncel rakam 2 bin TL olarak belirlendi. Her sene iki kere alınan toplam ikramiye tutarları ise 4 bin TL olarak güncellendi.
Yapılan düzenlemeler üzerine en düşük emekli aylığı 7.500 TL olurken KİT geçici işçi statüsünde çalışanların sürekli işçi kadrosunda alınmasının önü açıldı.