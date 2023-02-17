Haber gece yarısı son dakika olarak duyuruldu! O 3 banka emekliye derin bir nefes aldıracak! Emekliye maaşın 10 katına kadar ödeme yapılacak...

Emekli vatandaşlara destek olmak amacıyla Ziraat Bankası, Denizbank ve Garanti Bankası, maaşın 10 katına kadar geri ödeme seçenekleriyle düşük faizli bireysel kredi sunan yeni bir kampanya duyurdu. Bu kampanyadan SSK, BAĞ-KUR ya da devlet memurluğundan emekli maaşı alıp almadıklarına bakılmaksızın tüm emekliler yararlanabiliyor. Herhangi bir belge ya da teminat gerektirmeyen kredi paketi, en düşük emekli maaşı artışı olan 55.000 TL'den başlayan tutarlarla yaşlı vatandaşlara mali yardım sağlamayı amaçlıyor. Kredinin azami tutarı, en düşük emekli maaşından en yükseğine doğru on kat artışla emeklinin gelirine göre belirleniyor.
Emekliler bu imkandan banka şubelerinden ya da bankaların mobil ve internet bankacılığı hizmetleri üzerinden online başvuru yaparak yararlanabiliyor. Ancak önemli bir koşul, bankalara borçlu olmamaları ve kara listeye alınmamış olmalarıdır. Hak sahibi tüm emekli vatandaşlar üç bankadan birini seçerek bu nakit desteğinden yararlanabilir. Ayrıca Ziraat Bankası, Denizbank ve Garanti Bankası, emekli maaşlarını 36 ay taahhütle kendi bankalarına taşıyan emekli vatandaşlara promosyon fırsatları sunuyor. Bu sayede emekli vatandaşlar sırasıyla 5.000 TL, 7.000 TL ve 7.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabiliyor. Emekli maaşınızı bu bankalardan birine taşımak, emekli maaşınızın 10 katına kadar nakit desteğinden yararlanmanızı sağlamanın yanı sıra promosyon fırsatları da sunacak.