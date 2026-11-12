Abdallı kırsal mahallesinde akrabalar arasında silahla çatışma: bir ağır yaralı

Olay yeri ve ilk müdahale:

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Abdallı kırsal Mahallesinde akrabalar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada silahla vurulan 45 yaşındaki Müslüm E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya yerde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneden alınan bilgiye göre yaralının sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Bölgeye gelen jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemleri aldı ve olaya karıştığı değerlendirilen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yetkililer gelişmeleri takip ediyor.

ŞANLIURFA'NIN BİRECİK İLÇESİNDE AKRABALAR ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI. SAĞLIK EKİPLERİ, YARALIYA İLK MÜDAHALEYİ YAPTIKTAN SONRA AMBULANSLA BİRECİK DEVLET HASTANESİNE KALDIRDI.