ABD'de iletişim arızası geniş çaplı kalkış durdurmasına yol açtı

Olayın kapsamı:

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim arızası nedeniyle ülke genelindeki tüm havalimanlarında kalkışların durdurulduğunu duyurdu. FAA'nın aldığı tedbir kararı, operasyonların güvenli şekilde yeniden yapılandırılması amacıyla uygulandı.

Hava trafiği takip platformu FlightAware verilerine göre bu karar yaklaşık 7 bin seferi etkiledi; bu rakam iptal edilen veya ertelenen seferleri kapsıyor.

resmi açıklamalar ve soruşturma:

Sean Duffy, olayı doğrulayarak FAA teknisyenlerinin sorunu araştırdığını ve gelişmeler açıklandıkça bilgi paylaşılacağını belirtti. FAA açıklamasında ayrıca "Uluslararası uçuşlar özel olarak tek tek değerlendirilecektir" ifadesine yer verildi.

Markwayne Mullin ise bu arızanın kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını vurguladı. Mullin, durumun bir iletişim kesintisinden ibaret olduğunu belirterek "Herkes güvende. Eğer sevdikleriniz şu an uçaktaysa onlar için endişelenmenizi gerektirecek hiçbir neden yok" dedi.

soruşturmanın odağı:

Mullin, yürütülen soruşturma kapsamında arızanın FAA’nın ülke genelinde devreye aldığı yeni yapay zeka sistemiyle bir bağlantısı olup olmadığının da inceleneceğini söyledi. Yetkililer, iletişim sorunlarının kaynağını tespit etmek ve normal operasyonlara dönüşü sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.