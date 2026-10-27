Abu Dabi'de Final Four yeniden sahne alacak: 2027 ve 2029

Erkekler Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2027 ve 2029 yıllarındaki Final Four organizasyonları Abu Dabi'de düzenlenecek.

tarih ve organizasyon detayları:

2027 yılındaki Final Four, 28-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Euroleague duyurusunda tarihlerin ve mekanın seçimine ilişkin bilgi paylaşıldı.

etihad Arena'nın geçmişi ve hatırlatma:

Etihad Arena, ilk kez 2025 yılında organizasyona ev sahipliği yapmış ve o turnuvada Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşmıştı. Abu Dabi'nin 2027 ve 2029'da tekrar ev sahipliği yapacak olması, kentin etkinlik takvimindeki yerini pekiştiriyor.

Euroleague'in resmi açıklaması, organizasyonun gelecek planlaması ve ev sahibi şehirlerle sürdürülen iş birliğinin devam ettiğini gösteriyor. Kulüpler ve taraftarlar için ileriye dönük programlamanın önceden duyurulması, hazırlık süreçlerini şekillendirecek.

EUROLEAGUE, 2027 VE 2029 YILLARINDAKİ FİNAL FOUR ORGANİZASYONLARI ABU DABİ'DE DÜZENLENECEK