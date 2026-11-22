Operasyon ve hasta durumu:

Bursa’da 85 yaşındaki Sabahat Sarı, triküspit kapakta ileri derecede kaçak nedeniyle vücutta su toplanması, karın şişliği, kilo kaybı ve sık hastane başvuruları yaşıyordu. Hastanın daha önce geçirdiği bypass ameliyatı ve mevcut ritim bozukluğu, açık kalp cerrahisini yüksek riskli hale getirdi. Bu nedenle Medicana Bursa Hastanesi kardiyoloji ekibi ameliyatsız bir yaklaşımı tercih etti.

Uygulanan yöntem, Triküspit Transkateter Kenardan Kenara Onarım (T-TEER) olarak adlandırılıyor. Kasık bölgesinden damar yoluyla ilerletilen kateterle kapak yaprakçıklarına iki adet klips yerleştirildi ve kapak kaçak miktarında belirgin azalma sağlandı.

İşlem ekibi ve süreç:

İşlem, Medicana Bursa Hastanesi’nden Doç. Dr. Bedrettin Boyraz, Doç. Dr. Tezcan Peker ve Doç. Dr. İbrahim Dönmez’den oluşan kardiyoloji ekibi ile anestezi ve anjiyografi ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Göğüs kafesi açılmadan ve kalp durdurulmadan tamamlanan müdahale sonrası hasta aynı gün ayağa kalktı ve servis takibine alındı.

İşlem sonrası gözlem bir gün sürdü; bulgular stabil olduğu için Sabahat Sarı ertesi gün taburcu edildi. Ekip, özellikle ileri yaştaki ve açık cerrahi riski yüksek hastalarda kateter temelli seçeneklerin cerrahiye alternatif olarak önem taşıdığını vurguladı.

T-TEER yönteminin avantajları:

T-TEER, kapak yaprakçıklarını klipsle birleştirerek regürjitasyonu azaltmayı hedefleyen minimal invaziv bir yöntemdir. Göğüs kafesi açılmadığı ve kalp durdurulmadığı için iyileşme süreci genellikle daha kısa ve konforlu oluyor. Ayrıca hastanede kalış süresinin kısalması, erken mobilizasyon ve günlük yaşama dönüş açısından avantaj sağlıyor.

Uzmanlar, yöntemin uygun hasta seçimiyle uygulanmasının önemli olduğunu; her hastada tercih edilemeyeceğini ancak açık cerrahi için riskli olanlarda değerli bir seçenek sunduğunu belirtti.

Aynı seansta birden fazla kapak müdahalesi:

Doç. Dr. Bedrettin Boyraz, gerekli görülen vakalarda aynı seansta birden fazla kapağa müdahale yapılabildiğini aktardı. Aynı gün içinde kalp yetmezliği olan bir diğer hastaya hem mitral hem triküspit kapak müdahalesi gerçekleştirildiğini söyleyerek yöntemin uygun vakalarda çoklu kapak sorunlarına çözüm sağlayabildiğini ifade etti.

Hastanın görüşü:

Sabahat Sarı, açık ameliyat olmadan tedavi edilebilmiş olmanın kendisi için büyük rahatlık olduğunu belirtti. Kısa sürede ayağa kalkabilmesi ve yalnızca bir gün hastanede kalmasının mutluluk verici olduğunu söyleyerek doktorlarına ve sağlık ekibine teşekkür etti.

SABAHAT SARI VE KARDİYOLOJİ EKİBİ