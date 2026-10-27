Acilden başlayan güven bebeğe doktorun adını kazandırdı

acilden başlayan kararın öyküsü:

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde özel bir hastanenin acil servisine kontrol amaçlı gelen Hasan Dilaver ve ailesi, hastane sahibi ve aynı zamanda görev yapan Prof. Dr. Mehmet Yaman'ın yaklaşımından etkilendi. Yaman'ın yalnızca hastalarla değil, sağlık çalışanları ve temizlik personeliyle de yakından ilgilenmesi ailenin dikkatini çekti. Doktorun bu yaklaşımının ardından aile, dünyaya gelen çocuklarına Mehmet Yaman ismini verdi.

Doğumun ardından bebeğin ilk kontrolleri için hastaneye gelen aile, Prof. Dr. Yaman'ı ziyaret etti. Bebeğe kendi adının verildiğini öğrenen Yaman, duygulandığını dile getirerek aileye teşekkür etti.

yaman'ın açıklamaları:

Prof. Dr. Mehmet Yaman, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Bu benim için gerçekten çok onur verici bir şey. Böyle bir durumla karşılaşmak beni çok duygulandırdı ve gururlandırdı. Biz, Hakk’ın rızasını kazanmak için halka hizmet anlayışıyla yol alıyoruz. Mehmet Yaman bebeğin nezdinde, hastanemizde doğan bütün bebeklerin bir yaşına gelene kadar çocuk polikliniği muayenelerini ücretsiz yapacağız. Mehmet Yaman bebeğin ise çocuk polikliniğinin yanı sıra diğer poliklinik hizmetlerinden de ücret alınmayacak. Ayrıca anne ve babaya da birer check-up paketi hediye edeceğiz."

Yaman, uygulamaya ilişkin olarak da, "Bugün itibarıyla hastanemizde doğacak ve ailesi tarafından Mehmet Yaman adı verilecek bebeklerden hiçbir ücret alınmayacak. Bu bizim için büyük bir gurur. Allah sağlıklı, uzun ömürler bağışlasın" ifadelerini kullandı.

aile ne dedi:

Bebeğin babası Hasan Dilaver, Prof. Dr. Mehmet Yaman ile ilk kez hastanenin acil servisinde karşılaştıklarını belirterek doktorun yaklaşımının kendilerini etkilediğini anlattı. Dilaver, "Biz Mehmet Hocamızı ilk kez acilde gördük. Sağlık personelinin yanı sıra temizlik görevlileriyle de yakından ilgileniyordu. Onlara ‘Nasılsınız, bir sıkıntınız veya sorununuz var mı?’ diye soruyordu. Bu yaklaşımı bizi çok etkiledi. Kendi aramızda da konuştuk. Hocamızın hem hemşirelerle hem de temizlik görevlileriyle ilgilenmesi dikkatimizi çekti. Bu nedenle çocuğumuza Mehmet Yaman ismini vermeye karar verdik. Kayınpederimin adı da Mehmet’ti. Hocamızın ilgisi de bu kararımızda etkili oldu" dedi.

Aile, gösterilen ilgi ve yakınlık dolayısıyla Prof. Dr. Mehmet Yaman'a teşekkür etti.

DOĞUMUN ARDINDAN BEBEĞİN İLK KONTROLLERİ İÇİN HASTANEYE GELEN AİLE, PROF. DR. YAMAN’I ZİYARET ETTİ.