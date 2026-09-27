Adalet bakanı Akın Gürlek’ten suç, terör ve hukuk vurgusu

Adalet Bakanı'nın Sultanbeyli mesajları

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti Sultanbeyli İlçe Teşkilatı'nda yaptığı konuşmada, suç ve terörle mücadeledeki kararlılığını net bir dille ilan etti. Programa Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ayhan Müştekin, teşkilat üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Suç örgütleri ve hukuk çerçevesindeki mücadele:

Bakan Gürlek konuşmasında, toplumun can, mal ve huzuruna kasteden yapılara karşı hukuk devletinin sarsılmaz duruşunu vurguladı: "Kim vatandaşlarımızın canına, malına, huzuruna göz dikerse karşısında sarsılmaz bir kararlılıkla bizi, yani hukuk devletini bulur." Gençleri, çocukları ve aileleri hedef alan yasa dışı oluşumların ortadan kaldırılmasının öncelik olduğu belirtildi.

Gürlek, özellikle suç çeteleri, yasa dışı bahis ve kumar şebekeleri, kara para aklama, uyuşturucu suç örgütleri ile yerel yönetimlerde oluşan çıkar amaçlı suç ittifaklarının mücadele gündeminde olduğunu söyledi ve bu alanda taviz verilmeyeceğini tekrarladı.

Finansal piyasalarda şeffaflık ve yargı süreci:

Son dönemde finans piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmelere yönelik olarak gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Gürlek, sürecin hukuki açıdan titizlikle yürütüldüğünü belirtti. "Hiçbir şey karanlıkta kalmayacaktır" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatları doğrultusunda ilgili kurumlarla koordineli çalışıldığını vurguladı. Vatandaşların mağduriyetine yol açan tüm sorunların adalet önüne çıkarılması için kararlı olduklarını söyledi.

Terörsüz Türkiye ve toplumsal hassasiyet:

Bakan, "Terörsüz Türkiye" projesinin devlet ve millet ortaklığında bir hedef olduğunu; pratiğe geçirilmiş, olgunlaşmış bir süreç olduğunu kaydetti. Şehitlerin hatırasına, gazilerin onuruna ve ailelerin duygularına zarar verecek hiçbir söz, tutum ve adıma müsamaha gösterilmeyeceğini ifade ederek "Terörsüz Türkiye’den geri dönüş yoktur, Türkiye Yüzyılı yolundan geri dönüş yoktur" dedi.

Sosyal medyada şahsiyet avcılığına karşı yargı mesajı:

Gürlek, sosyal medyada bir merkezden yürütülen ve şahsiyetleri hedef alan kampanyalar için de yargıya işaret etti: "Sosyal medyada sinsi hesaplarla şahsiyet avcılığı yapanları yargının huzuruna çıkaracağız." Hukuk dışı yapıların, şer odaklarının ve saldırıların bakanın hedefinden alıkoyamayacağını vurguladı ve suç işleyenin nerede olursa olsun yargının hukuk çerçevesinde hesabını vereceğini söyledi.

Adaletin Yüzyılı ve Türkiye Yüzyılı vizyonu:

Gürlek, Adaletin Yüzyılı ile Türkiye Yüzyılı vizyonunun birbirini tamamladığını belirtti. Bu hedefin 86 milyon vatandaş, 250 milyonu aşan Türk coğrafyası ve daha geniş İslam dünyasının ufkunda yer ettiğini söyleyerek, bunun siyasi bir söylem değil, devletin ebet müddet meselesi olduğunu ifade etti.

Program, Sultanbeyli'de yapılan konuşmaların ardından hediye takdimi ve aile fotoğrafı ile sona erdi.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, "TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI" ÇERÇEVESİNDE AK PARTİ SULTANBEYLİ İLÇE TEŞKİLATI'NA ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ.