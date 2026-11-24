adana barajları kışa dolu giriyor

Adana'da kış mevsimi başlamadan önce barajlardaki doluluk oranları kamuoyuyla paylaşıldı. Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü tarafından İHA'ya verilen bilgilere göre kent genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 73 olarak ölçüldü.

barajlarda güncel durum:

Önemli su kaynaklarının güncel dolulukları şu şekilde bildirildi: Seyhan Barajı Gölü'nde yüzde 62, Çatalan Baraj Gölü'nde yüzde 73, Kozan Barajı'nda yüzde 53, Yedigöze Barajı'nda yüzde 94 ve Nergizlik Barajı'nda yüzde 84 seviyeleri kaydedildi. Geçen kış ve ilkbaharda yağışların bereketli geçmesiyle bazı dönemlerde barajlar yüzde 100'e ulaşmış, kapaklar açılarak su tahliyesi yapılmıştı.

çiftçilerin durumu:

Çukurova bölgesindeki çiftçiler, iki yıl önce yaşanan kuraklık döneminin ardından bu yıl su sıkıntısı yaşanmamasından memnun. Barajlardaki artan su seviyesi, sulama planlaması ve tarımsal üretim açısından rahatlama sağlıyor. DSİ verileri, kış öncesi stokların çiftçilerin planlarını destekleyecek düzeyde olduğunu gösteriyor.

Yetkililer, yağış rejisine bağlı olarak baraj doluluklarında değişimler olabileceğine dikkat çekiyor ve su kaynaklarının etkin yönetimi için izleme çalışmalarının sürdüğünü bildiriyor.

Adana'da barajlar kışa dolu giriyor