Adana barajları kışa yüksek rezervle hazırlanıyor

Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü, İHA'ya kentteki baraj doluluk oranlarını açıklarken, Adana genelinde kış öncesi doluluk oranının yüzde 73 olarak ölçüldüğünü bildirdi.

barajlardaki güncel seviyeler:

Şehirdeki önemli su kaynaklarından Seyhan Barajı Gölünde doluluk oranı yüzde 62, Çatalan Baraj Gölünde yüzde 73 olarak kaydedildi. Diğer barajlarda ise Kozan Barajı yüzde 53, Yedigöze Barajı yüzde 94 ve Nergizlik Barajı yüzde 84 seviyesine ulaştı.

geçmiş kışın etkisi ve tarıma yansıması:

Geçtiğimiz kış ve ilkbaharda yoğun kar yağışı ve yağmur nedeniyle baraj dolulukları zaman zaman yüzde 100e ulaşmış, bazı dönemlerde kapaklar açılarak su tahliyesi yapılmıştı. yetkililerden alınan bilgiye göre bu yıl da kışa girilirken ölçülen su seviyeleri, bölgedeki su yönetimi ve tarımsal sulama açısından rahatlama sağlıyor.

Öte yandan, 2 yıl önce kuraklık yaşayan Çukurova çiftçilerinin bu sene baraj seviyelerinden memnun olduğu, su sıkıntısı yaşanmadığı belirtildi.

SEYHAN BARAJI GÖLÜ