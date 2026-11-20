Adana Demirspor başkanına maç sonrası 3 ay hak mahrumiyeti ve 237 bin 500 TL ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta oynanan 14 Kasım tarihli Sebatspor karşılaşmasının ardından Adana Demirspor yönetimine yönelik kararını açıkladı. Kurul kararına göre başkan Ertan Zeybek iki ayrı ihlal nedeniyle toplam üç ay hak mahrumiyeti ve 237.500 TL para cezasına çarptırıldı.

Zeybek’e verilen cezaların ayrıntıları:

PFDK kararında, Zeybek’in akredite edilmediği alanda bulunması nedeniyle 12.500 TL para cezasına hükmedildiği belirtildi. Kurul ayrıca hakem soyunma odası koridorlarında maçın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle Zeybek’e 3 ay hak mahrumiyeti ve ek olarak 225.000 TL para cezası verdi. Bu cezalar toplamda 237.500 TL tutuyor.

Oyuncu ve teknik sorumluya verilen cezalar:

Aynı müsabakada Adana Demirspor futbolcusu Eren Fidan, hakeme yönelik hakareti nedeniyle çift sarı karttan dolayı kaçıracağı maçın dışında 3 resmi müsabakadan men cezası ve 25.000 TL para cezası ile cezalandırıldı. Kararda, bu cezanın sarı karttan kaynaklanan yokluğu takip eden ek yaptırım olduğu vurgulandı.

Teknik sorumlu Volkan Kürşat Bekiroğlu hakkında da sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle disiplin uygulanırken, çift sarı karttan dolayı kaçıracağı karşılaşmaya ek olarak Bekiroğlu’na 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 25.000 TL para cezası verildi.

PFDK kararları kulüp disiplinine ilişkin uygulamanın bir parçası olarak kaydedildi; kulüp ve ilgililer karar metninde belirtilen yaptırımları uygulayacak. Kararın gerekçeleri ve ihlal tanımları PFDK tutanaklarında yer aldı.

ADANA DEMİRSPOR BAŞKANI ERTAN ZEYBEK (ARŞİV)