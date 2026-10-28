Adana'da gök gürültülü yağış alarmı: AFAD cep telefonlarından uyardı

Adana için meteorolojik uyarı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı 5 günlük hava tahminine göre Adana'da yarın gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

beklenen riskler:

Yetkililer, bölgede ani sel ve su baskınları ile birlikte heyelan, dolu, fırtına ve hortum gibi tehlikelerin de gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor. Bu belirtilen riskler, yerel ölçekte su taşkınları ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara yol açabilir.

afad'ın uyarısı ve iletişim şekli:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşların cep telefonlarına gönderdiği mesajla Adana'da yarın için kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağış beklendiğini bildirdi ve sel, su baskını, heyelan, dolu, fırtına ile hortum tehlikelerine karşı tedbirli olunmasını istedi.

Vatandaşların gelen SMS ve resmi duyuruları takip etmesi, yetkililerin yönlendirmelerine uyması önem taşıyor.

AFAD’DAN ADANA İÇİN YAĞIŞ UYARISI GELDİ