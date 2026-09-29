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Adana'da lezzet rüzgarı: onuncu yılın uluslararası buluşması

Adana'da 9-11 Ekim'de Merkez Park'ta yapılacak 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali tanıtıldı; tema 'Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On’ca Lezzet'.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 12:57

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Adana'da lezzet rüzgarı: onuncu yılın uluslararası buluşması

10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali tanıtıldı

Adana mutfağını dünyayla buluşturacak 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin tanıtım toplantısı kentte düzenlendi. Bu yıl 9-11 Ekim tarihlerinde Merkez Parkta gerçekleştirilecek festivalin teması 'Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On’ca Lezzet' olarak açıklandı.

tema ve program

Basın toplantısı bir otelde yapıldı; etkinliğin içeriğini Çukurova Kalkınma Ajansı Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Murat Torun sundu. Tanıtımda festivalin hem yerel mutfak kültürünü öne çıkaracağı hem de uluslararası lezzetleri ağırlayacağı bildirildi. Organizasyonun, gastronomi buluşmaları, stantlar ve kültürel etkinlikleri bünyesinde barındıracağı belirtildi.

beklentiler ve katılım

Toplantıda konuşan Adana Valisi Mustafa Yavuz, festivalin kentin marka değerlerinden biri olduğunu vurguladı ve geçmişe dönük verileri paylaştı: "Geriye doğru baktığımız zaman 9 yıllık yolculukta bu festivalin 4 milyonu aşkın bir ziyaretçiyle buluştuğunu görüyoruz. Türkiye’nin en büyük gastronomi festivalini Türkiye’nin belki de en büyük festival alanında yapacağız. Mersin’den Osmaniye’ye, Hatay’a ve hatta Gaziantep’e kadar otellerin dolduğu, işletmelerimizin cıvıl cıvıl olduğu ciddi bir hareketliliği, hem sosyal hem ekonomik anlamda sağlıyoruz. Bu sene de İç Anadolu’dan Kayseri’yi, Ege’den Muğla’yı Adana gastronomisi ve Adana lezzetleriyle birlikte, gelen ziyaretçilerimizle buluşturacağız. Hindistan’dan öte tarafa doğru farklı ülkelerin farklı lezzetlerini, kendi kültürel etkinlikleriyle birlikte sizlere buluşturacağız" dedi.

Toplantıya ilçe belediye başkanları, oda başkanları, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kurtul Çakın ve çok sayıda gazeteci katıldı. Organizasyonun, bölge turizmine ve yerel ekonomiye hareketlilik getirmesi bekleniyor; yerli ve yabancı ziyaretçilere geniş bir yelpazede Adana mutfağı sunulacak.

ADANA MUTFAĞINI DÜNYAYLA BULUŞTURACAK OLAN 10. ULUSLARARASI ADANA LEZZET FESTİVALİ’NİN TANITIM...

ADANA MUTFAĞINI DÜNYAYLA BULUŞTURACAK OLAN 10. ULUSLARARASI ADANA LEZZET FESTİVALİ’NİN TANITIM TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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