operasyon ve gözaltılar:

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.O.K, U.K., M.Ç., Y.Ç. ve A.T. hakkında yürütülen çalışmanın ardından şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda beş şüpheli de adreslerinde yakalandı ve gözaltına alındı.

ele geçirilen miktarlar ve malzemeler:

Adreslerde yapılan aramalarda polis ekipleri tarafından çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Aramalarda 239 bin 218 sentetik ecza, 23,44 gram bonzai ham maddesi, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve mermiler bulundu. Yetkililer, ele geçirilen bonzai ham maddesinden yaklaşık 2 kilo 344 gram bonzai elde edilebileceğini belirtti.

hukuki süreç ve tutuklama:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği tarafından yürütülen sorgu ve değerlendirme sonucunda M.O.K, U.K., M.Ç., Y.Ç. ve A.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve delil değerlendirmeleri sürüyor.

ADANA'DA ‘TORBACI' OLARAK BİLİNEN UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK YAPILAN OPERASYONDA BİR ODA DOLUSU 239 BİN SENTETİK ECZA VE BİR POŞET DOLUSU RUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONDA YAKALANAN 5 KİŞİ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.