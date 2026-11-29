Adana'da havalimanı durağında yörük çadırı:

Çukurova Uluslararası Havalimanı'na yolcu taşımacılığı yapan Havamaş, Çukurova ilçesindeki fuar alanı yanında alışılmış bekleme alanlarından farklı bir uygulama hayata geçirdi. Orijinal kıl çadır konseptiyle oluşturulan durağında, soğuk ve yağışlı havalarda yolcuları mağdur etmeyecek bir bekleme ortamı sağlanıyor. Çadırda yakılan soba etrafında misafirlere ücretsiz çay ikram ediliyor, sıkma, gözleme, börek, serpme kahvaltı ve salep gibi yöresel ürünler satışa sunuluyor.

Kültürü yaşatmak ve sıcak bekleme alanı:

Havamaş yetkilisi Mustafa Polat, amaçlarının hem yolculara sıcak bir ortam sunmak hem de Yörük kültürünü yaşatmak olduğunu belirtti: "Şehrin ortasında böylesine otantik bir mekan oluşturduk. Hem kültürümüzü yaşatıyoruz hem de vatandaşlarımıza sıcak bir ortam sunuyoruz. Şömine ateşi, doğal köz çayı ve sıcak bekleme alanımız var. Çukurova Havalimanı servislerimiz buradan 24 saat esasına göre hareket ediyor. Yolcularımıza ücretsiz sıcak çay ikramımız var. Yağmurda ve soğukta vatandaşlarımız mağdur olmuyor." Polat, çadırda köylü kadınların doğal ürünler hazırladığını ve uygulamanın hem kültürel hem de ekonomik katkı sağladığını vurguladı.

Yolcu deneyimi ve yöresel tatlar:

Uygulamayı kullanan yolculardan İbrahim Ödemiş çadırı "doğal, huzurlu, sessiz" olarak tanımladı ve ekledi: "Kahvaltıları ve hizmeti dört dörtlük. Sıkması, gözlemesi, serpme kahvaltısı çok güzel. Her şey doğal, yumurtası bile organik. Ayakta beklemek yerine böyle güzel bir ortamda oturup yolculuğumuzu huzurlu şekilde bekliyoruz."

Mustafa Aydın ise ürünlerin el yapımı ve temiz olduğuna dikkat çekti: "Yörük çadırında ablalarımız ürünleri hazırlıyor, bizler de faydalanıyoruz. Dışarıdaki alanlar da var ama içerisi daha otantik olduğu için burayı tercih ettik."

Yasin Leba da mekânı "güzel, otantik, lezzetli ve ekonomik" sözleriyle özetledi ve havalimanına gitmeden önce burada kahvaltı yapmanın avantajını vurguladı.

Havamaş'ın fuar yanındaki bu durağı, özellikle kış aylarında yolculara beklerken rahat bir mola imkanı sunuyor; soba, ücretsiz çay ve yöresel tatlar, kısa süreli beklemeleri daha konforlu hale getiriyor. Hizmetin 24 saat esasına göre devam etmesi, farklı saatlerde seyahat eden yolcular için de avantaj sağlıyor.

Adana'nın ortasında Yörük çadırı: Havalimanı yolcuları soba başında çayını içip kahvaltısını yapıyor