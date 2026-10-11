Adapazarı'nda gece zincirleme kaza: 4 kişi yaralandı

Adapazarı'da üç aracın karıştığı kaza

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında dört kişi yaralandı. Kaza, Pabuççular Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Yeni Cami istikametine doğru olan güzergahta kaydedildi.

Kaza anı ve araçlar:

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı istikamette seyir halinde bulunan 54 YE 399 plakalı SUV tipi araca, ardından 34 DGS 889 plakalı otomobile çarpan 16 AIK 872 plakalı SUV kazaya neden oldu. Çarpışma sonucu araçlarda hasar oluştu ve bölgede trafik akışı etkilendi.

İlk müdahale ve trafiğin sağlanması:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri alarak yaralılara müdahale etti; kazada yaralanan 4 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Çarpışma nedeniyle hasarlı araçların yola engel oluşturması trafiğin yoğunlaşmasına yol açtı. Ekiplerin çalışmasıyla trafik bir süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.

Hasarlı araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve yola saçılan parçaların temizlenmesinin ardından bölgedeki trafik normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA'NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE 3 ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.