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Adıyaman Karapınar Caddesi'nde motosiklet kazası: sürücü tedavi altında

Adıyaman merkez Karapınar Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu motosiklet devrildi; yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 14:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adıyaman Karapınar Caddesi'nde motosiklet kazası: sürücü tedavi altında

Kaza yerinde ilk bulgular:

Edinilen bilgilere göre kaza, Adıyaman merkez Mimar Sinan Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Mustafa A. yönetimindeki 02 AFE 627 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü yaralandı; olayın oluş şekli ilk tespitlere göre devrilme olarak bildirildi. Çevredeki görgü tanıklarının ifadeleri ve kazanın meydana geldiği noktanın fiziksel koşulları yetkililerce değerlendiriliyor.

Müdahale ve tedavi:

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma:

Olayla ilgili olarak resmi makamlarca soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme yaparken, görgü tanıklarının ifadeleri ve kaza tespit tutanağı delil olarak değerlendirilecek.

ADIYAMAN’DA, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ...

ADIYAMAN’DA, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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