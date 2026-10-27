Adıyaman Karapınar Caddesi'nde motosiklet kazası: sürücü tedavi altında

Kaza yerinde ilk bulgular:

Edinilen bilgilere göre kaza, Adıyaman merkez Mimar Sinan Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Mustafa A. yönetimindeki 02 AFE 627 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü yaralandı; olayın oluş şekli ilk tespitlere göre devrilme olarak bildirildi. Çevredeki görgü tanıklarının ifadeleri ve kazanın meydana geldiği noktanın fiziksel koşulları yetkililerce değerlendiriliyor.

Müdahale ve tedavi:

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma:

Olayla ilgili olarak resmi makamlarca soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme yaparken, görgü tanıklarının ifadeleri ve kaza tespit tutanağı delil olarak değerlendirilecek.

ADIYAMAN’DA, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.