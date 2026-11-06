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Adıyaman'da 80 yaşındaki Hasan Çavuş iki gündür kayıp

Adıyaman merkez Yeni Mahalle 26327 sokaktaki evinden 2 gün önce ayrılan 80 yaşındaki Hasan Çavuş'tan haber alınamıyor; aile 112'ye başvurdu.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adıyaman'da 80 yaşındaki Hasan Çavuş iki gündür kayıp

Adıyaman'da kayıp başvurusu

Adıyaman merkez Yeni Mahalle 26327 sokaktaki evinde ailesiyle yaşayan 80 yaşındaki 4 çocuk babası Hasan Çavuş, gündüz saatlerinde 2 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber vermedi.

Kayıpla ilgili bilgiler:

Adı: Hasan Çavuş
Yaş: 80
Adres: Yeni Mahalle 26327 sokak, Adıyaman merkez
Aile durumu: 4 çocuk babası

İhbar ve soruşturma süreci:

Çavuş ailesi, yakınlarının dönmemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine araştırma ve arama çalışmaları başlatıldı; görenlerin veya yerini bilenlerin 112'yi bilgilendirmesi istendi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA, 4 ÇOCUK BABASINDAN 2 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR.

ADIYAMAN’DA, 4 ÇOCUK BABASINDAN 2 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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