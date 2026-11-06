Adıyaman'da 80 yaşındaki Hasan Çavuş iki gündür kayıp

Adıyaman'da kayıp başvurusu

Adıyaman merkez Yeni Mahalle 26327 sokaktaki evinde ailesiyle yaşayan 80 yaşındaki 4 çocuk babası Hasan Çavuş, gündüz saatlerinde 2 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber vermedi.

Kayıpla ilgili bilgiler:

Adı: Hasan Çavuş

Yaş: 80

Adres: Yeni Mahalle 26327 sokak, Adıyaman merkez

Aile durumu: 4 çocuk babası

İhbar ve soruşturma süreci:

Çavuş ailesi, yakınlarının dönmemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine araştırma ve arama çalışmaları başlatıldı; görenlerin veya yerini bilenlerin 112'yi bilgilendirmesi istendi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA, 4 ÇOCUK BABASINDAN 2 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR.